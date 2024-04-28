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Землетрус магнітудою 6,5 стався на японських островах Бонін

Землетрус магнітудою 6,5 стався на японських островах Бонін

Київ • УНН

 • 23762 перегляди

Поблизу японських островів Бонін на глибині 503,2 км стався землетрус магнітудою 6,5 балів, але попередження про цунамі не було оголошено.

Землетрус магнітудою 6,5 стався біля японських островів Бонін, повідомило агентство Reuters із посиланням на Геологічну службу США (USGS), передає УНН.

Деталі

За даними Геологічної служби США, землетрус стався на глибині 503,2 км.

Національний центр попередження про цунамі США заявив, що, згідно з наявними даними, попереджень про цунамі внаслідок землетрусу не було.

Біля узбережжя Індонезії стався землетрус28.04.24, 00:32 • 40084 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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