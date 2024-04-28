Землетрус магнітудою 6,5 стався на японських островах Бонін
Київ • УНН
Поблизу японських островів Бонін на глибині 503,2 км стався землетрус магнітудою 6,5 балів, але попередження про цунамі не було оголошено.
Землетрус магнітудою 6,5 стався біля японських островів Бонін, повідомило агентство Reuters із посиланням на Геологічну службу США (USGS), передає УНН.
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За даними Геологічної служби США, землетрус стався на глибині 503,2 км.
Національний центр попередження про цунамі США заявив, що, згідно з наявними даними, попереджень про цунамі внаслідок землетрусу не було.
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