Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на японских островах Бонин

В ОСУВ "Хортица" рассказали о тактике врага в Часовом Яру

Противник применяет тактику обхода Часового Яра с фланга через населенные пункты Богдановка и Ивановское, пытаясь захватить их любой ценой, но не достигает тактического успеха, а также безуспешно штурмует Андреевку и Клещеевку, причем возле последней зафиксировано увеличение количества вражеских войск.