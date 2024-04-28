Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на японских островах Бонин
Киев • УНН
Вблизи японских островов Бонин на глубине 503,2 км произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, но предупреждение о цунами не было объявлено.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло возле японских островов Бонин, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), передает УНН.
Детали
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 503,2 км.
Национальный центр предупреждения о цунами США заявил, что, согласно имеющимся данным, предупреждений о цунами в результате землетрясения не было.
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