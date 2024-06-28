Біля берегів Перу стався землетрус магнітудою 7,2
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 7,2 стався біля узбережжя Перу поблизу Атікіпи на глибині 28 км 28 червня о 05:36 UTC, за даними Геологічної служби США.
Землетрус магнітудою 7,2 зареєстровано біля узбережжя Перу, пише УНН з посиланням на Геологічну службу США.
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Як повідомляється, епіцентр землетрусу був за 8 км на захід від Атікіпи у Перу.
Землетрус стався на глибині 28,0 км 05:36:37 UTC 28 червня.
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