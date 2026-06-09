Число жертв самого мощного за 50 лет землетрясения на Филиппинах возросло до 37

Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах возросло до 37 человек. Еще 487 человек получили ранения, а четверо считаются пропавшими без вести. Спасательные работы и оценка масштабов разрушений продолжаются. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам помощника министра гражданской обороны Бернардо Рафаэлито Алехандро, число жертв может возрасти, так как поисково-спасательные операции еще не завершены.

Наши поисково-спасательные работы и быстрая оценка ущерба продолжаются. Эти цифры могут меняться. Многие жилые и коммерческие объекты разрушены – отметил чиновник.

По предварительным данным, повреждено около 2 тысяч домов, из которых более 400 полностью разрушены. Также пострадали 117 государственных учреждений и около 20 мостов. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром 8 июня на острове Минданао. По данным Геологической службы США, это самое сильное землетрясение на Филиппинах с 1976 года и самое мощное в мире с начала года.

Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв возросло до 35, более 200 получили ранения

Стихия нанесла удар и по местному бизнесу. Временно приостановило работу предприятие по производству консервированного тунца Alliance Select Foods International в городе Генерал-Сантос. Закрытым остается и торговый центр сети SM Prime Holdings. В компании Jollibee Foods сообщили, что весь персонал находится в безопасности, хотя одно из заведений сети получило серьезные повреждения.

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