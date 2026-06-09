В столице Новой Зеландии эвакуируют жителей из-за угрозы 9-метровых волн

Власти Веллингтона объявили чрезвычайное положение в части прибрежных районов города и распорядились эвакуировать жителей домов на южном побережье из-за опасных морских волн. По прогнозам синоптиков, их высота может достичь 9 метров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мэр Веллингтона Эндрю Литтл призвал жителей прибрежных пригородов Овиро-Бей, Айленд-Бей, Хоутон-Бей, Моа-Пойнт и Брейкер-Бей покинуть свои дома до утра вторника. Из-за непогоды также закрыли дороги вдоль побережья, отменили паромное сообщение между Северным и Южным островами, а авиаперевозки могут осуществляться с перебоями.

Это серьезно, берегите себя – обратился к жителям Литтл в соцсетях.

Он также призвал людей не приближаться к побережью в течение нескольких часов до и после прилива.

Веллингтон уже второй раз за последние месяцы сталкивается с серьезными погодными угрозами. В апреле город пострадал от внезапного наводнения, вызванного рекордными осадками, которое спровоцировало оползни, эвакуацию населения и привело к гибели одного человека.

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