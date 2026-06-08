Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв возросло до 35, более 200 получили ранения

На юге Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого погибли по меньшей мере 35 человек, еще более 200 получили ранения. Подземные толчки вызвали разрушения зданий, оползни и цунами высотой до одного метра. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Землетрясение произошло утром 9 июня у побережья южных Филиппин. Больше всего пострадал город Генерал-Сантос, где обрушились или получили значительные повреждения десятки зданий.

По данным местных властей, более 200 человек получили травмы, в основном из-за разрушения домов и других сооружений.

Отдельно землетрясение вызвало масштабный оползень в муниципалитете Глан провинции Сарангани. В результате погибли 13 местных жителей. Еще четыре человека погибли в других районах провинции.

После землетрясения на побережье обрушилось цунами высотой около одного метра. Также меньшие волны были зафиксированы в Индонезии, Палау и на юге Японии.

Директор Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Тересито Баколкол заявил, что это самое мощное землетрясение в стране с начала года.

"Людям стоит получить рекомендации специалистов перед возвращением в поврежденные дома, так как из-за повторных толчков они могут обрушиться", – подчеркнул Баколкол.

Региональный директор Управления гражданской обороны Род Сосменья рассказал, что находился в Генерал-Сантосе во время землетрясения.

"Наш пикап внезапно сильно дернулся, и я сначала подумал, что мы пробили колесо. Толчки были очень сильными, люди выбегали из домов прямо на улицы", – сказал он.

США, являющиеся союзником Филиппин по договору о безопасности, заявили о готовности помочь Маниле в ликвидации последствий стихийного бедствия. Поддержку также выразили Франция, Япония и Новая Зеландия.

Напомним

Как сообщал УНН, на Филиппинах произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло по меньшей мере 15 человек, были разрушены здания и объявлено предупреждение о цунами по Азии.