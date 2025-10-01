$41.320.16
Эксклюзив
06:00 • 7116 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 6370 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 4146 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 7538 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
05:00 • 12456 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 18654 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 29867 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 46615 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 37518 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 46026 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
На Филиппинах произошло сильное землетрясение: десятки погибших, сотни раненых – Reuters

Киев • УНН

 518 просмотра

Центральные регионы Филиппин сотрясло землетрясение магнитудой 6,9, разрушившее дома и вызвавшее панику. Погибло 69 человек, более 150 ранены, эпицентр находился вблизи города Бого.

На Филиппинах произошло сильное землетрясение: десятки погибших, сотни раненых – Reuters

Поздно вечером во вторник центральные регионы Филиппин сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла. Толчки разрушили дома и здания, вызвав панику среди местных жителей, которые вынуждены были бежать на улицы. Предварительно известно о 69 погибших, еще более 150 человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Подземные толчки привели к разрушению домов, обвалам стен и панике среди жителей. По официальным данным, число погибших уже достигло 69 человек, более 150 человек получили ранения.

Как сообщили местные власти, эпицентр землетрясения располагался вблизи прибрежного города Бого в провинции Себу. Больницы переполнены ранеными, во многих районах нет электричества и воды. Особенно сильно пострадал город Сан-Ремихио, где обрушился спортивный комплекс во время игры в баскетбол, унеся жизни нескольких человек.

В Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0: детали29.09.25, 10:38 • 4398 просмотров

Президент страны Фердинанд Маркос-младший выразил соболезнования семьям погибших и заверил в скорейшем оказании помощи. Правительство мобилизовало спасательные и медицинские службы для ликвидации последствий стихии. Поисково-спасательные работы осложняет сильный дождь и новые афтершоки, самый мощный из которых достиг магнитуды 6 баллов.

Жители рассказывают о панике и массовых эвакуациях ночью. 

Наш дом начал сильно трястись, я разбудил семью, и мы выбежали на улицу 

– рассказал местный житель Арчел Кораза. 

Он добавил, что после толчков видел, как вода на побережье отступила, однако угрозы цунами подтверждено не было.

Филиппины входят в зону Тихоокеанского "Огненного кольца", где землетрясения и вулканические извержения случаются регулярно.

Напомним

На центральном побережье Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Толчки привели к разрушению зданий и дорог, а в отдельных районах вызвали перебои с электроснабжением.

Степан Гафтко

