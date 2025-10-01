На Филиппинах произошло сильное землетрясение: десятки погибших, сотни раненых – Reuters

Поздно вечером во вторник центральные регионы Филиппин сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла. Толчки разрушили дома и здания, вызвав панику среди местных жителей, которые вынуждены были бежать на улицы. Предварительно известно о 69 погибших, еще более 150 человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Подземные толчки привели к разрушению домов, обвалам стен и панике среди жителей. По официальным данным, число погибших уже достигло 69 человек, более 150 человек получили ранения.

Как сообщили местные власти, эпицентр землетрясения располагался вблизи прибрежного города Бого в провинции Себу. Больницы переполнены ранеными, во многих районах нет электричества и воды. Особенно сильно пострадал город Сан-Ремихио, где обрушился спортивный комплекс во время игры в баскетбол, унеся жизни нескольких человек.

Президент страны Фердинанд Маркос-младший выразил соболезнования семьям погибших и заверил в скорейшем оказании помощи. Правительство мобилизовало спасательные и медицинские службы для ликвидации последствий стихии. Поисково-спасательные работы осложняет сильный дождь и новые афтершоки, самый мощный из которых достиг магнитуды 6 баллов.

Жители рассказывают о панике и массовых эвакуациях ночью.

Наш дом начал сильно трястись, я разбудил семью, и мы выбежали на улицу – рассказал местный житель Арчел Кораза.

Он добавил, что после толчков видел, как вода на побережье отступила, однако угрозы цунами подтверждено не было.

Филиппины входят в зону Тихоокеанского "Огненного кольца", где землетрясения и вулканические извержения случаются регулярно.

Напомним

