ukenru
4 ноября, 23:11 • 20252 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 23550 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 49684 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 38124 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 37337 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 34839 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 49977 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 45167 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19638 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18713 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
Эксклюзивы
Тайфун "Калмеги" на Филиппинах унес жизни 66 человек, десятки пропали без вести

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Тайфун «Калмеги» привел к гибели по меньшей мере 66 человек на Филиппинах, еще 26 считаются пропавшими без вести. Более полумиллиона человек остались без крова, а страна готовится к новому шторму.

Тайфун "Калмеги" на Филиппинах унес жизни 66 человек, десятки пропали без вести

Тайфун "Калмеги" унес жизни по меньшей мере 66 человек на Филиппинах, десятки пропали без вести, сообщил официальный представитель в среду, в то время как страна готовится к новому шторму, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Самый смертоносный тайфун, обрушившийся на эту страну Юго-Восточной Азии в этом году, также оставил бездомными более полумиллиона человек. Он обрушился на центральные провинции, в частности, на Себу, где было зарегистрировано наибольшее количество жертв, на фоне того, как большое наводнение затопило дома, а жители были заблокированы на крышах.

По данным представителей служб реагирования на стихийные бедствия, многие из погибших пострадали от падающих деревьев и обломков или были смыты наводнением. Вертолет ВВС Филиппин, отправленный на помощь в ликвидации последствий тайфуна, потерпел крушение, в результате чего погибли шестеро членов экипажа, сообщили военные.

По данным метеорологического бюро Pagasa, у "Калмеги", который местные жители называют "Тино", сейчас максимальная скорость постоянного ветра достигает 130 километров в час, а порывы — до 180 километров в час. Второй по значимости уровень тревоги из пяти уровней системы предупреждения о тайфунах сохраняется в некоторых районах провинции Палаван, расположенных у Южно-Китайского моря.

Помимо 66 погибших, 26 человек считаются пропавшими без вести, сообщил в среду новостному каналу ABS-CBN Бернардо Рафаэлито Алехандро, заместитель руководителя Управления гражданской обороны. По его словам, "Калмеги" принес на Себу месячную норму осадков.

Тайфун готов покинуть Филиппины рано утром в четверг, а затем направиться во Вьетнам, который, по данным синоптиков, все еще не оправился от мощного наводнения, унесшего жизни десятков людей. Прогнозируется, что новая тропическая депрессия вскоре обрушится на Филиппины и может достичь категории супертайфуна 8 ноября, сообщило Pagasa, предупредив, что в начале следующей недели над главным островом Лусон могут возникнуть "опасные для жизни штормовые условия".

"Калмеги", двадцатый шторм, обрушившийся на Филиппины в этом году, привлек внимание к разгоравшемуся коррупционному скандалу в проектах по борьбе с наводнениями стоимостью в миллиарды песо, что вызвало возмущение общественности. На страну обрушивается около 20 циклонов в год, что делает ее одной из стран мира, подверженных стихийным бедствиям.

В провинции Себу, которая все еще восстанавливается после недавнего землетрясения, унесшего десятки жизней, губернатор Памела Барикуатро обратилась за помощью. "Себу выделено 26 миллиардов песо на борьбу с наводнениями, но мы затоплены до предела", — написала она в Facebook.

Тайфун на Филиппинах унес жизни двух человек и вызвал наводнения04.11.25, 21:02 • 2672 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Вьетнам
ABS-CBN
Южно-Китайское море
Филиппины