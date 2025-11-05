Тайфун "Калмеги" на Филиппинах унес жизни 66 человек, десятки пропали без вести

Тайфун "Калмеги" унес жизни по меньшей мере 66 человек на Филиппинах, десятки пропали без вести, сообщил официальный представитель в среду, в то время как страна готовится к новому шторму, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Самый смертоносный тайфун, обрушившийся на эту страну Юго-Восточной Азии в этом году, также оставил бездомными более полумиллиона человек. Он обрушился на центральные провинции, в частности, на Себу, где было зарегистрировано наибольшее количество жертв, на фоне того, как большое наводнение затопило дома, а жители были заблокированы на крышах.

По данным представителей служб реагирования на стихийные бедствия, многие из погибших пострадали от падающих деревьев и обломков или были смыты наводнением. Вертолет ВВС Филиппин, отправленный на помощь в ликвидации последствий тайфуна, потерпел крушение, в результате чего погибли шестеро членов экипажа, сообщили военные.

По данным метеорологического бюро Pagasa, у "Калмеги", который местные жители называют "Тино", сейчас максимальная скорость постоянного ветра достигает 130 километров в час, а порывы — до 180 километров в час. Второй по значимости уровень тревоги из пяти уровней системы предупреждения о тайфунах сохраняется в некоторых районах провинции Палаван, расположенных у Южно-Китайского моря.

Помимо 66 погибших, 26 человек считаются пропавшими без вести, сообщил в среду новостному каналу ABS-CBN Бернардо Рафаэлито Алехандро, заместитель руководителя Управления гражданской обороны. По его словам, "Калмеги" принес на Себу месячную норму осадков.

Тайфун готов покинуть Филиппины рано утром в четверг, а затем направиться во Вьетнам, который, по данным синоптиков, все еще не оправился от мощного наводнения, унесшего жизни десятков людей. Прогнозируется, что новая тропическая депрессия вскоре обрушится на Филиппины и может достичь категории супертайфуна 8 ноября, сообщило Pagasa, предупредив, что в начале следующей недели над главным островом Лусон могут возникнуть "опасные для жизни штормовые условия".

"Калмеги", двадцатый шторм, обрушившийся на Филиппины в этом году, привлек внимание к разгоравшемуся коррупционному скандалу в проектах по борьбе с наводнениями стоимостью в миллиарды песо, что вызвало возмущение общественности. На страну обрушивается около 20 циклонов в год, что делает ее одной из стран мира, подверженных стихийным бедствиям.

В провинции Себу, которая все еще восстанавливается после недавнего землетрясения, унесшего десятки жизней, губернатор Памела Барикуатро обратилась за помощью. "Себу выделено 26 миллиардов песо на борьбу с наводнениями, но мы затоплены до предела", — написала она в Facebook.

