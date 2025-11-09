В Южной Корее представили первую автономную систему для борьбы с огнем на море
Система может самостоятельно обнаруживать и тушить нефтяные пожары на военных кораблях.
Южнокорейский Институт машин и материалов (KIMM) создал первую в мире автономную систему пожаротушения, которая может самостоятельно обнаруживать и тушить нефтяные пожары на военных кораблях. Об этом пишет издание Interesting Engineering, передает УНН.
Корейский институт машиностроения и материалов разработал автономную систему пожаротушения следующего поколения, которая может обнаруживать и тушить пожары нефти на борту военно-морских судов. Система на базе искусственного интеллекта самостоятельно проверяет подлинность пожара, активируется только тогда, когда она подтверждена, и направляет ее тушение точно на источник, подобно пожарному-человеку
Система успешно прошла испытания на борту реального военно-морского судна.
Это усовершенствованная версия предыдущих исследований в области автономного пожаротушения, теперь адаптированная для нефтяных пожаров, которые чаще всего встречаются на военных кораблях.
В отличие от традиционных систем пожаротушения, которые распыляют огнетушащие вещества по всему отсеку, технология KIMM направлена только на источник огня.
Это предотвращает ненужные повреждения во время ложных тревог.
Технология включает датчики, пожарные мониторы и блок управления с возможностями проверки пожара и оценки местоположения на основе искусственного интеллекта.
Он достиг точности обнаружения огня более 98% и может выбрасывать пену на расстояние до 24 метров. Испытания также подтвердили стабильную работу даже при волнении моря 3 балла или выше.
