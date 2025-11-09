В Южной Корее представили первую автономную систему для борьбы с огнем на море

Южнокорейский Институт машин и материалов (KIMM) создал первую в мире автономную систему пожаротушения, которая может самостоятельно обнаруживать и тушить нефтяные пожары на военных кораблях. Об этом пишет издание Interesting Engineering, передает УНН.

