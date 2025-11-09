ukenru
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
В Южной Корее представили первую автономную систему для борьбы с огнем на море

Киев • УНН

Система может самостоятельно обнаруживать и тушить нефтяные пожары на военных кораблях.

В Южной Корее представили первую автономную систему для борьбы с огнем на море
Фото: Korea Institute of Machinery and Materials

Южнокорейский Институт машин и материалов (KIMM) создал первую в мире автономную систему пожаротушения, которая может самостоятельно обнаруживать и тушить нефтяные пожары на военных кораблях. Об этом пишет издание Interesting Engineering, передает УНН.

Детали

Корейский институт машиностроения и материалов разработал автономную систему пожаротушения следующего поколения, которая может обнаруживать и тушить пожары нефти на борту военно-морских судов. Система на базе искусственного интеллекта самостоятельно проверяет подлинность пожара, активируется только тогда, когда она подтверждена, и направляет ее тушение точно на источник, подобно пожарному-человеку

- пишет издание.

Система успешно прошла испытания на борту реального военно-морского судна.

Это усовершенствованная версия предыдущих исследований в области автономного пожаротушения, теперь адаптированная для нефтяных пожаров, которые чаще всего встречаются на военных кораблях.

В отличие от традиционных систем пожаротушения, которые распыляют огнетушащие вещества по всему отсеку, технология KIMM направлена только на источник огня.

Это предотвращает ненужные повреждения во время ложных тревог.

Технология включает датчики, пожарные мониторы и блок управления с возможностями проверки пожара и оценки местоположения на основе искусственного интеллекта.

Он достиг точности обнаружения огня более 98% и может выбрасывать пену на расстояние до 24 метров. Испытания также подтвердили стабильную работу даже при волнении моря 3 балла или выше.

Напомним

Самый современный китайский авианосец Fujian, третий военный корабль страны, оснащен электромагнитными катапультами для более быстрого взлета самолетов. Его ввод в эксплуатацию стал значительным шагом для Пекина, который теперь имеет крупнейший флот в мире.

Павел Башинский

Новости МираТехнологии