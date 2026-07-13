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ЕС ввел санкции против российских кибершпионов за многолетний взлом

Киев • УНН

 • 738 просмотра

ЕС ввел санкции против членов российской хакерской группы "Турла", которая с 2010 года атаковала объекты в ЕС и Украине. Франция также вызовет российского посла из-за кибератак.

ЕС ввел санкции против российских кибершпионов за многолетний взлом

Европейский Союз в понедельник внес в черный список членов российской разведывательной группы, которая, по его утверждению, с 2010 года занималась шпионажем и хакерскими атаками на объекты в ЕС и Украине, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

"Подразделение федеральной службы безопасности (фсб) россии отвечало за руководство деятельностью поддерживаемой государством хакерской группы "Турла" (Turla), которая атаковала правительства, объекты критической инфраструктуры и стратегические отрасли по всей Европе", говорится в заявлении главы дипломатического ведомства ЕС.

фсб организовывала атаки киберпреступников, частных компаний и так называемых хактивистов, "вызывая сбои и финансовые потери", говорится в заявлении.

Франция также вызовет российского посла из-за хакерских кампаний, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро телеканалу BFMTV в понедельник утром.

В последнем санкционном списке фигурирует режим киберсанкций ЕС, впервые примененный в 2020 году против российских офицеров военной разведки гру, которые осуществили атаки, включая глобальную вспышку вредоносного программного обеспечения NotPetya и взлом немецкого Бундестага. Брюссель расширил список подсанкционных хакеров, включив в него больше офицеров гру за атаки на Эстонию. Санкции также введены в отношении лиц, причастных к гибридной агрессии россии, таких как диверсия и дезинформация.

По данным французского правительства, в 2017 году "Турла" (Turla) взломала несекретные системы электронной почты в Министерстве обороны, в следующем году проникла в посольство Франции в москве, а в 2025 году украла промышленные секреты у высокотехнологичной компании. Французские чиновники также обвиняют группу в захвате инфраструктуры третьих лиц, включая наступательные кибервозможности, связанные с Ираном, чтобы скрыть происхождение своих операций.

"Эти операции направлены против военнослужащих, компаний и операторов и предназначены либо для перехвата коммуникаций, либо для саботажа операций... например, железнодорожной инфраструктуры, как это было в Польше", - сказал Барро.

Как заявили в ЕС, "подразделение фсб также стояло за диверсионной операцией, направленной против критически важной инфраструктуры в Польше, в частности против теплоэлектростанций".

Введенные в понедельник санкции включают запреты на поездки и замораживание активов для лиц и организаций, включенных в санкционные списки. Они также затрагивают российские технологические компании, которые поддерживают спецслужбы, включая Advanced System Technology (AST) и NPP Gamma, которым теперь будет запрещено вести бизнес в ЕС. Ранее, в 2021 году, AST уже была включена под санкции США.

В понедельник Великобритания также объявила о ряде санкций против 24 физических и юридических лиц, связанных с российскими спецслужбами.

Юлия Шрамко

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