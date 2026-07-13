ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций против рф - Каллас

ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций против рф, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.

Сегодня мы надеемся согласовать 250 пунктов санкций, а также работаем над 21-м пакетом санкций, по которому еще нет соглашения. Это самое большое количество пунктов санкций, которое мы когда-либо согласовывали. Это также реакция на недавние атаки россии на мирное население