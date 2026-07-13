ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций против рф - Каллас
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 21-й пакет санкций против рф еще не согласован. Она надеется одобрить 250 пунктов санкций.
ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций против рф, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.
Сегодня мы надеемся согласовать 250 пунктов санкций, а также работаем над 21-м пакетом санкций, по которому еще нет соглашения. Это самое большое количество пунктов санкций, которое мы когда-либо согласовывали. Это также реакция на недавние атаки россии на мирное население
На уточняющий вопрос, есть ли санкции, которые могут принять против рф помимо 21-го пакета, Каллас указала: "У нас есть 250 субъектов, то есть разные люди, лица, которые занимались различной деятельностью, так что это огромный список, который, я надеюсь, мы примем сегодня".
"Что касается 21-го пакета санкций, то все еще остаются некоторые открытые вопросы, но мы работаем над достижением соглашения", - подчеркнула Каллас.
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