Болгария не будет блокировать 21-й пакет санкций ЕС против россии

$44.520.0450.880.18
ukenru
Эксклюзив
16:34 • 2712 просмотра
Китай выжидает – зачем Пекину затяжная война в Украине и почему это опасно для мира
13:53 • 11347 просмотра
"Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не добралось бы украинское оружие": Зеленский подвел итоги за неделюVideo
13:30 • 15860 просмотра
Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot?
13:16 • 10180 просмотра
Послы ЕС согласовали открытие шестого кластера переговоров о вступлении для Украины - Качка
10 июля, 10:55 • 17124 просмотра
Удар рф по кафе в Грозе: установлены ответственные за приказ российские военные, пятерым объявлено подозрениеVideo
10 июля, 10:28 • 20467 просмотра
В Украине вводят в обращение банкноту 2000 гривен с портретом Стуса с 4 сентябряPhoto
10 июля, 08:01 • 23005 просмотра
"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot
10 июля, 02:02 • 30363 просмотра
Украина призвала Совбез ООН немедленно внести резолюцию о прекращении огня
9 июля, 22:05 • 29491 просмотра
Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times
9 июля, 20:59 • 30222 просмотра
Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.4м/с
59%
748мм
Популярные новости
Сооснователь Fire Point рассказал о зависимости Flamingo и отечественной баллистики от западных компонентов10 июля, 09:09 • 15652 просмотра
На Московском НПЗ снова фиксируют возгорание после атаки дроновVideo10 июля, 09:39 • 22346 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10 июля, 10:27 • 26270 просмотра
В правительстве рф признали дефицит топлива после поражений НПЗ12:11 • 11935 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания12:50 • 11411 просмотра
публикации
Куда пойти на выходных 11-12 июля в КиевеPhoto16:49 • 2722 просмотра
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались15:05 • 7614 просмотра
Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс 14:45 • 7284 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10 июля, 10:27 • 26336 просмотра
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 50261 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Харьковская область
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Реклама
УНН Lite
Какие продукты стоит покупать летом13:30 • 10319 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания12:50 • 11462 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 88355 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 159074 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 149542 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Болгария не будет блокировать 21-й пакет санкций ЕС против россии

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Болгария подтвердила, что не наложит вето на 21-й пакет санкций ЕС, хотя имеет возражения относительно включения патриарха кирилла и санкций против акционера "лукойла".

Болгария не будет блокировать 21-й пакет санкций ЕС против россии

Болгария не будет блокировать 21-й пакет санкций Европейского Союза против России и Беларуси, несмотря на то, что имеет ряд оговорок относительно конкретных мер, включенных в предложение. Об этом заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов в эфире телеканала bTV, передает УНН со ссылкой на Novinite.

Детали

По его словам, правительство Болгарии утвердило официальную позицию страны по новому пакету санкций, подтвердив, что София и впредь будет выдвигать возражения по ряду вопросов, но не воспользуется своим правом вето.

Согласно позиции правительства, Болгария по-прежнему выступает против возможного включения российского патриарха Кирилла в санкционный список ЕС. София утверждает, что такая мера не окажет существенного экономического или финансового влияния на Россию и не будет способствовать прекращению войны в Украине.

В Еврокомиссии официально разъяснили, что войдет в 21-й пакет санкций против РФ09.06.26, 15:58 • 3175 просмотров

Болгария также высказывает возражения относительно предложенных санкций против нынешнего акционера российского нефтяного гиганта "Лукойл" Вагита Алекперова, утверждая, что ограничения против него могут иметь серьезные последствия для компаний группы "Лукойл", которые играют важную роль в болгарской экономике.

Третья проблема касается мер, влияющих на обслуживание софийского метро. Правительство не предоставило подробной информации по этому вопросу, но, согласно сообщениям, София обеспокоена возможными трудностями с техническим обслуживанием поездов метро, если определенные компании, связанные с Россией, останутся под санкциями.

Отмечается, что эта последняя позиция свидетельствует об изменении по сравнению с предыдущими заявлениями премьер-министра Румена Радева. После заседания Европейского совета в Брюсселе 19 июня Радев заявил, что Болгария не поддержит пакет санкций в его нынешнем виде, и подчеркнул, что страна воспользуется своим правом голоса, чтобы проголосовать против него.

Страны ЕС планируют существенно ослабить следующий пакет санкций против россии10.07.26, 16:09 • 2842 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира