Болгария не будет блокировать 21-й пакет санкций ЕС против россии

Болгария не будет блокировать 21-й пакет санкций Европейского Союза против России и Беларуси, несмотря на то, что имеет ряд оговорок относительно конкретных мер, включенных в предложение. Об этом заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов в эфире телеканала bTV, передает УНН со ссылкой на Novinite.

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По его словам, правительство Болгарии утвердило официальную позицию страны по новому пакету санкций, подтвердив, что София и впредь будет выдвигать возражения по ряду вопросов, но не воспользуется своим правом вето.

Согласно позиции правительства, Болгария по-прежнему выступает против возможного включения российского патриарха Кирилла в санкционный список ЕС. София утверждает, что такая мера не окажет существенного экономического или финансового влияния на Россию и не будет способствовать прекращению войны в Украине.

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Болгария также высказывает возражения относительно предложенных санкций против нынешнего акционера российского нефтяного гиганта "Лукойл" Вагита Алекперова, утверждая, что ограничения против него могут иметь серьезные последствия для компаний группы "Лукойл", которые играют важную роль в болгарской экономике.

Третья проблема касается мер, влияющих на обслуживание софийского метро. Правительство не предоставило подробной информации по этому вопросу, но, согласно сообщениям, София обеспокоена возможными трудностями с техническим обслуживанием поездов метро, если определенные компании, связанные с Россией, останутся под санкциями.

Отмечается, что эта последняя позиция свидетельствует об изменении по сравнению с предыдущими заявлениями премьер-министра Румена Радева. После заседания Европейского совета в Брюсселе 19 июня Радев заявил, что Болгария не поддержит пакет санкций в его нынешнем виде, и подчеркнул, что страна воспользуется своим правом голоса, чтобы проголосовать против него.

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