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Страны ЕС планируют существенно ослабить следующий пакет санкций против россии

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Страны ЕС готовятся одобрить урезанный пакет санкций, исключив самые строгие меры. Франция, Италия и Греция добились смягчения запрета на въезд российских военных и ограничений в отношении СПГ.

Страны ЕС планируют существенно ослабить следующий пакет санкций против россии

В пятницу страны ЕС собираются одобрить существенно урезанное предложение Европейской комиссии по усилению давления на Россию на фоне споров вокруг запрета на въезд для военных и санкций против сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Послы стран пытаются достичь согласия, чтобы передать документ министрам иностранных дел в понедельник. При этом они фактически лишили предложенный пакет — уже 21-й с момента полномасштабного вторжения России в Украину — его самых строгих элементов.

"Цель состоит в том, чтобы довести пакет до логического завершения", — отметил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, добавив, что переговоры продолжаются и пакет всё ещё может быть не утверждён.

Франция, Италия и Греция настаивали на том, чтобы существенно ослабить инициированный странами Балтии запрет на въезд российских военных в блок. План Эстонии и Литвы, который впоследствии официально предложил Берлемон (здание Еврокомиссии), предусматривал закрытие въезда в ЕС для бывших военных.

ЕС может ограничить въезд российским военным – Франция и Италия добились смягчения предложения09.07.26, 16:06 • 3738 просмотров

Однако под давлением стран, чья экономика получает выгоду от российских туристов, предложение, которое сейчас лежит на столе, отошло от концепции широкого и автоматического запрета на выдачу виз любым военным, участвовавшим во вторжении России в Украину.

Некоторые столицы призвали к более прицельному или узкому определению из-за сомнений в технической реализации и для предоставления большей свободы действий национальным визовым органам. Дипломатический источник сообщил, что действие запрета сузили только до краткосрочных виз, а критерии смягчили: вместо общего участия в войне теперь речь идёт об активном участии в боевых действиях или непосредственном вкладе в военные операции.

Согласно дипломатическому отчёту, оказавшемуся в распоряжении издания, в 2025 году количество виз, выданных гражданам России, выросло на 10.2% по сравнению с 2024 годом. Лидерами по объёмам выдачи стали Франция, Италия и Испания.

Послы также готовят очередной шаткий компромисс, когда дело доходит до санкций против прибыльного энергетического сектора России. По словам чиновников, пакет, вероятно, будет содержать предложение "заморозить" текущую предельную цену ЕС на российскую сырую нефть. Этот потолок цен запрещает компаниям предоставлять услуги (например, страхование) для российских танкеров, которые продают нефть дороже 44 долларов за баррель.

В Еврокомиссии официально разъяснили, что войдет в 21-й пакет санкций против РФ09.06.26, 15:58 • 3171 просмотр

Установленный потолок цены, который рассчитывается на основе стоимости нефти за последние шесть месяцев, должен подскочить до более чем 60 долларов за баррель уже 15 июля — а это выше стоимости Urals, главной экспортной смеси России. Однако остаётся неясным, согласятся ли послы ЕС на шестимесячное замораживание ценового потолка, как изначально предлагала Европейская комиссия. Страны, зависимые от морских перевозок (в частности, Греция), настаивают на более коротком сроке — три месяца.

Более того, в обмен на поддержку предложенного замораживания Греция потребовала уступку, которая позволит ей продолжать транспортировать российский сжиженный природный газ в страны, не входящие в ЕС. Этот шаг фактически нивелирует прошломесячное заявление Еврокомиссии о том, что запрет на закупку российского СПГ, который должен вступить в силу в январе, будет распространяться и на перепродажу этого топлива третьим странам за пределы блока. Однако существует консенсус относительно того, что продажа танкеров для перевозки СПГ в Россию будет запрещена, как и предлагала Комиссия.

В то же время страны-члены смягчили предложенные ограничения на экспорт российской рыбы. Германия, вероятно, получит определённые уступки, чтобы продолжать покупать пикшу, тогда как Польша и Португалия должны получить исключения из запланированных запретов на минтай и треску соответственно. Сопротивление Болгарии санкциям против патриарха Кирилла, главы Московской православной церкви, также означает, что он будет исключён из санкционного списка.

Каллас в ответ на атаки рф инициирует новые санкции ЕС против организаций, поддерживающих российский ВПК02.07.26, 11:51 • 24466 просмотров

Ольга Розгон

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