Каллас в ответ на атаки РФ инициирует новые санкции ЕС против организаций, поддерживающих российский ВПК
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила новые санкции после массированной атаки РФ на Киев. ЕС начал выплачивать 6 миллиардов евро из кредита в 90 миллиардов для укрепления обороны Украины.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на очередную массированную атаку рф на Киев, анонсировав предложение новых санкций против большего числа организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на удары, пишет УНН.
Одни лишь слова осуждения не остановят атаки на Киев. Только постоянная военная поддержка Украины и усиление давления на москву могут это сделать
На этой неделе, указала она, ЕС начал выплачивать 6 миллиардов евро в рамках кредита в 90 миллиардов евро для укрепления обороны Украины.
Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на удары. Чем больше москва атакует гражданское население, тем больше санкций должно быть введено
И подчеркнула: "Мы продолжаем повышать цену, пока россия не поймёт, что не может победить".
"Сотрудники ЕС в Киеве находятся в безопасности. Я глубоко благодарна нашим коллегам на местах, которые мужественно и самоотверженно продолжают свою работу в самых сложных условиях", - добавила она.
Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил главу дипломатии ЕС "за предложение дополнительных санкций против россии сразу после этого удара". "Это именно тот подход, к которому мы призывали. Решительное сдерживание требует проактивных действий", - подчеркнул он в X.
"Последняя массированная атака россии на Киев ещё раз доказывает, что кремль отвергает мир и сознательно выбирает террор. Каждая ракета и каждый беспилотник, запущенные против гражданского населения, являются ещё одним напоминанием о том, что россия понимает только язык силы", - указал Сибига.
Он выразил благодарность ЕС за продвижение кредита на поддержку Украины и за его готовность к дальнейшему усилению давления на россию. "Каждое евро, вложенное в оборону Украины, спасает жизни. Каждая новая санкция повышает цену российской агрессии. Решительная поддержка Украины и усиление давления на россию – это самый быстрый путь к всеобъемлющему и прочному миру", - подчеркнул глава МИД.
Украина требует от международного сообщества не просто слов осуждения, а конкретных шагов после российской атаки - Сибига02.07.26, 09:03 • 3428 просмотров