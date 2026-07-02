Каллас в ответ на атаки РФ инициирует новые санкции ЕС против организаций, поддерживающих российский ВПК

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на очередную массированную атаку рф на Киев, анонсировав предложение новых санкций против большего числа организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на удары, пишет УНН.

Одни лишь слова осуждения не остановят атаки на Киев. Только постоянная военная поддержка Украины и усиление давления на москву могут это сделать - написала Каллас в X.

На этой неделе, указала она, ЕС начал выплачивать 6 миллиардов евро в рамках кредита в 90 миллиардов евро для укрепления обороны Украины.

Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на удары. Чем больше москва атакует гражданское население, тем больше санкций должно быть введено - указала глава дипломатии ЕС.

И подчеркнула: "Мы продолжаем повышать цену, пока россия не поймёт, что не может победить".

"Сотрудники ЕС в Киеве находятся в безопасности. Я глубоко благодарна нашим коллегам на местах, которые мужественно и самоотверженно продолжают свою работу в самых сложных условиях", - добавила она.

Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил главу дипломатии ЕС "за предложение дополнительных санкций против россии сразу после этого удара". "Это именно тот подход, к которому мы призывали. Решительное сдерживание требует проактивных действий", - подчеркнул он в X.

"Последняя массированная атака россии на Киев ещё раз доказывает, что кремль отвергает мир и сознательно выбирает террор. Каждая ракета и каждый беспилотник, запущенные против гражданского населения, являются ещё одним напоминанием о том, что россия понимает только язык силы", - указал Сибига.

Он выразил благодарность ЕС за продвижение кредита на поддержку Украины и за его готовность к дальнейшему усилению давления на россию. "Каждое евро, вложенное в оборону Украины, спасает жизни. Каждая новая санкция повышает цену российской агрессии. Решительная поддержка Украины и усиление давления на россию – это самый быстрый путь к всеобъемлющему и прочному миру", - подчеркнул глава МИД.

Украина требует от международного сообщества не просто слов осуждения, а конкретных шагов после российской атаки - Сибига