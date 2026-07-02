Украина требует от международного сообщества не просто слов осуждения, а конкретных шагов после российской атаки - Сибига

Украина требует решительных действий от международного сообщества. Не просто слов осуждения, а конкретных шагов для прекращения российского террора. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, реагируя на обстрел Россией столицы Украины, пишет УНН.

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"Не медлите с решениями по противовоздушной обороне для Украины! Это наша главная просьба к нашим партнерам после того, как Киев пережил ночь ужасов", - указал глава МИД.

Мы требуем решительного международного ответа. Не просто слов осуждения, но и конкретных действий для остановки российского террора. Решения по системам противовоздушной обороны и ракетам для Украины нужны сейчас, а не потом! Решения по усилению санкционного давления на Россию нужны немедленно, а не потом! Решения по увеличению поддержки Украины, включая энергетическую помощь, нужны немедленно, а не потом! - написал Сибига.

"Военный преступник Путин способен вести лишь подлую и террористическую войну против гражданских людей, женщин и детей. Ведь в противостоянии с Силами обороны Украины он не может достичь ни одного результата. Такие удары являются тяжкими военными преступлениями. Мы информируем о них всех партнеров и международные организации, призывая к привлечению к ответственности и решительному ответу", - указал глава МИД.

Министр также отметил, что во второй день рабочего визита в Японию будет информировать всех собеседников об этом массированном ударе России и необходимости усиления давления на агрессора и поддержки украинского народа.

"Я также хочу особо подчеркнуть, что аморально оправдывать российские зверства против украинцев, говоря, что Москва действует в ответ на дальнобойные удары Украины по России", - отметил Сибига.

Глава МИД Украины напомнил миру, что в этой войне есть агрессор и есть страна, которая защищается в соответствии со Статьей 51 Устава ООН. "Россия не имеет никакого права наносить какие-либо удары по Украине, тогда как Украина имеет полное право отвечать, защищаться от агрессора и поражать любые легитимные военные цели на территории России. Не ставьте знак равенства между агрессором и страной, которая защищается от агрессии. Не оправдывайте зверства, которые не имеют оправдания", - указал он.

Министр подчеркнул, что эта война - не только об Украине, она о принципах. И нам нужно, чтобы каждый в мире оставался принципиальным в это сложное время.

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