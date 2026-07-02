Число погибших в Киеве в результате атаки рф возросло до 13

В Киеве в результате ночной массированной атаки рф количество погибших увеличилось до 13, к ликвидации последствий привлекали авиацию, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Киев: 13 человек погибли, еще более 30 - пострадали. Спасти удалось 34 человека - указали в ГСЧС.

Добавим, глава КГВА Тимур Ткаченко ранее сообщал о 56 пострадавших.

На местах разрушений, вызванных российским ударом, в многоэтажке и частных жилых домах в Дарницком районе, как указано, продолжаются поисково-спасательные работы.

По двум адресам психологи ГСЧС оказали помощь более 50 жителям поврежденных домов.

К ликвидации последствий атаки привлечены почти 500 спасателей и 96 единиц пожарно-спасательной и специальной техники ГСЧС. На распространенном ГСЧС видео видно, что к ликвидации последствий привлекали как минимум один вертолет.