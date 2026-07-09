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ЕС может ограничить въезд российским военным – Франция и Италия добились смягчения предложения

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Евросоюз ограничил запрет на визы только для российских военных, которые принимали участие в боевых действиях после февраля 2022 года. Франция и Италия выступили против первоначальной редакции по юридическим и административным причинам.

ЕС может ограничить въезд российским военным – Франция и Италия добились смягчения предложения

Европейский Союз сузил первоначальное предложение о запрете на выдачу виз российским военнослужащим и ветеранам после возражений со стороны Франции и Италии. Обновленную версию обсудят послы стран ЕС в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Изначально Еврокомиссия предлагала запретить выдачу виз всем лицам, служившим в российских вооруженных силах, включая административный и логистический персонал. После пересмотра документ распространяется только на краткосрочные визы и касается военных, которые непосредственно участвовали в боевых действиях против Украины после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Франция и Италия выступили против первоначальной редакции, подчеркивая, что вопрос выдачи виз относится к миграционной политике, а не к санкционному законодательству. Кроме того, они предупредили о значительной административной нагрузке на консульские учреждения, которые оформляют большое количество заявок от граждан РФ.

В обновленном предложении также расширен перечень исключений. Если ранее освобождение от запрета предусматривалось только для российских диссидентов или военных, которые дезертировали, то теперь разрешить въезд можно будет также по гуманитарным причинам, в интересах государства или для выполнения международных обязательств. В таких случаях виза будет действовать только на территории страны, которая ее выдала.

Несмотря на смягчение, Париж и Рим продолжают высказывать юридические оговорки, в частности относительно ответственности консульских служб за проверку заявителей и возможных судебных исков.

В то же время ряд государств Северной и Восточной Европы критикует позицию Франции и Италии, указывая на то, что именно эти страны после начала войны продолжали выдавать значительное количество туристических виз гражданам России.

По информации Euronews, новые ограничения планируют включить в 21-й пакет санкций ЕС, который могут утвердить уже к середине июля.

Путин, вероятно, будет наращивать войну в Украине, несмотря на мирные усилия Трампа - Reuters09.07.26, 14:30 • 2450 просмотров

Андрей Тимощенков

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