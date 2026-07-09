Путин, вероятно, будет наращивать войну в Украине, несмотря на мирные усилия Трампа - Reuters

глава кремля владимир путин отвергает призывы к мирным переговорам с Украиной, ссылаясь на три источника, близких к кремлю, сообщает Reuters, указывая, что "недавние удары беспилотников Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам укрепляют его решимость продолжать борьбу", пишет УНН.

Детали

Два источника заявили, что "путин, вероятно, будет эскалировать конфликт, который длится уже пятый год". Один из них, который регулярно встречается с ним, описал ""высокую вероятность" эскалации в ближайшие месяцы".

Эти комментарии появились после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что путин хочет, чтобы война закончилась, и что решение "ближе, чем люди думают".

Трамп заявил, что и путин, и Зеленский хотят заключить сделку

На прошлой неделе Трамп провел отдельные телефонные разговоры с путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он встретился с Зеленским на саммите НАТО в среду, где, по словам Президента Украины, они обсудили "идеи по приближению мира".

Обсудили усиление ПВО и идеи для приближения мира - Зеленский заявил о "хорошей встрече" с Трампом

Белый дом не ответил на запросы о комментариях.

Один из людей, знакомых с мнением путина, сказал, что "он "напрягся", чтобы достичь ключевой цели - захвата остатков Донбасса" на востоке Украины, где продвижение россии в этом году замедлилось. Тот же источник сообщил, что "путин недавно отверг группу советников, которые предлагали компромисс на основе прекращения огня вдоль нынешней линии фронта". Второй источник заявил, что "путин считает, что россия скоро захватит Донбасс".

В июне глава кремля публично отверг призыв Зеленского к встрече и прекращению огня.

"россия готова к мирному урегулированию, но имеет достаточно возможностей действовать самостоятельно и продолжать "специальную военную операцию"", - заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков в ответ на запрос о комментарии для Reuters.

В ответ на запрос о комментарии в офис Зеленского высокопоставленный украинский чиновник заявил, что "отчеты разведки Киева за последние месяцы отражают то, что путин готовится к дальнейшим шагам в войне, а не к миру, включая новые операции в Украине или возможное нападение на другую европейскую страну".

Некоторые западные военные аналитики считают, что "россии потребуется обязательный призыв мужчин боеспособного возраста для достижения цели захвата Донбасса". Этот призыв является политически непопулярным шагом, указывает издание.

путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council

Российские военные эксперты "все чаще публично обсуждают эскалацию, включая возможность ударов по европейским целям, таким как базы НАТО в странах Балтии", пишет издание.

"Такой шаг рискует втянуть россию в прямую конфронтацию с альянсом во главе с США, испытывая обязательства НАТО о том, что нападение на одну страну-члена является нападением на всех", - говорится в публикации.

россия готовит возможную "провокацию" в странах Балтии или Польше, заявили две страны НАТО - Guardian

россия может попытаться посеять напряженность внутри НАТО с помощью изолированных атак, сравнимых с недавним ударом российского беспилотника по Румынии, по словам Джека Уотлинга из RUSI, аналитического центра обороны и безопасности в Лондоне.

"россияне не будут стремиться к войне с НАТО. Но это может быть использовано для раскола НАТО относительно того, как реагировать", – сказал Уотлинг. Он добавил, что усиление напряженности с НАТО может помочь путину дать политическое оправдание для военного призыва в россии.

В то же время издание указывает, что продолжающиеся удары по нефтеперерабатывающим заводам, портам и хранилищам в россии и на оккупированной россией территории Украины вызвали серьезную нехватку топлива, что донесло последствия войны до дома миллионов россиян. Рейтинг одобрения путина остается высоким, но недавно достиг самой низкой точки с начала войны в 2022 году, как показал опрос, пишет издание.

Союзники Украины воспользовались тем, что они называют изменением импульса в войне. Некоторые призывают к дополнительным экономическим санкциям, чтобы заставить путина прекратить конфликт.

Однако, по словам человека, который регулярно встречается с путиным, "недавние успехи Украины еще больше разозлили путина и сделали его более решительным в жестком ответе".

За последнюю неделю российские войска нанесли два крупных удара беспилотниками и ракетами по Украине, включая столицу Киев, в результате чего погибли десятки мирных жителей.

Число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 30 человек

Выступая на прошлой неделе перед генералами в телевизионных комментариях, Путин заявил, что "удары Украины по энергетической инфраструктуре означают, что Россия будет стремиться захватить больше украинских земель вдоль границы, за пределами Донбасса, в качестве "зоны безопасности"".

Бывший чиновник министерства обороны России Андрей Ильницкий в колонке от 29 июня в росСМИ заявил, что "эскалация конфликта может начаться с уничтожения 30 крупных промышленных объектов в Украине", пишет издание. Ильницкий добавил, что "следующим этапом могут быть удары по базам НАТО в странах Балтии и Румынии, а также по объектам Европейского Союза, которые производят дальнобойные беспилотники и ракеты для Украины", пишет издание.

Отвечая на вопросы журналистов о колонке Ильницкого, пресс-секретарь Кремля Песков на этой неделе заявил, что Россия должна укреплять собственную безопасность и не может "закрывать глаза" на милитаризацию Европы.

Разговоры об эскалации со стороны России появляются на фоне того, что её более медленный прогресс на поле боя повысил перспективу того, что для захвата Донбасса потребуется значительное время и потери.

Путин, как сообщил источник, который регулярно с ним встречается, "считает получение контроля над регионом вопросом принципа, заявив, что российскому президенту "нужна какая-то победа"".

Константиновка находится под таким же контролем России, как год назад был Купянск - ЦПД