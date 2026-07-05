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Константиновка находится под таким же контролем России, как год назад был Купянск - ЦПД

Киев • УНН

 • 1448 просмотра

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что Константиновка не находится под контролем России, назвав начальника генштаба РФ лжецом, который готовит отдельные карты для Путина. Силы обороны Украины продолжают оборонять город.

Константиновка находится под таким же контролем России, как год назад был Купянск - ЦПД

Константиновка находится под таким же контролем России, как год назад был Купянск — то есть, там нет никакого контроля России. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), Андрей Коваленко, информирует УНН.

Детали

По его словам, начальник генштаба РФ Герасимов — "лжец, и он готовит отдельные карты и сводки для Путина".

Представьте — готовит отдельные карты и сводки для одного человека, где показывает территории, которые на самом деле Россия не контролирует, как будто уже под контролем. При этом в закрытом кругу российских генералов там другие карты, соответствующие реальной обстановке

- отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что российский диктатор "берет и озвучивает ложь, создавая постоянно параллельную реальность для одноклеточных россиян, которым на фоне отсутствия топлива нужно скормить какую-то "победу".

"Страна 404 — это Россия. Сплошной фейк и фейл. ВСУ продолжают оборонять Константиновку", - резюмировал руководитель ЦПД.

Бои уже идут внутри Константиновки, россияне наращивают присутствие в городе – BBC23.06.26, 06:43 • 29368 просмотров

Контекст

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Константиновка полностью взята. Путин заявил о создании "зоны безопасности" в Харьковской и Сумской областях.

Впоследствии Президент Зеленский заявил, что утверждение Путина о захвате Константиновки является неправдой. Он предложил Путину встретиться там для дипломатических решений.  

Позже в минобороны РФ предложили Украине с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля прекратить обстрел Константиновки.

Заявление путина о полном захвате Константиновки является ложью - ISW04.07.26, 06:35 • 16951 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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