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Бои уже идут внутри Константиновки, россияне наращивают присутствие в городе – BBC

Киев • УНН

 • 4086 просмотра

Российские подразделения проникли в Константиновку в Донецкой области и пытаются окружить город. Украинские военные сообщают о боях внутри города, но командование ВСУ отрицает успех врага.

Бои уже идут внутри Константиновки, россияне наращивают присутствие в городе – BBC

Российские войска проникли в Константиновку в Донецкой области и пытаются окружить город, который считается одним из ключевых для дальнейшего продвижения на Донбассе. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников издания, в городе продолжаются бои, а российские подразделения проникают в различные районы Константиновки. Один из украинских операторов беспилотников заявил, что отдельные группы противника действуют даже в тылу украинских позиций.

Они проникают в районы за нашими спинами, и в городских условиях их чрезвычайно трудно вытолкнуть

– рассказал военный BBC.

Константиновка считается важным логистическим узлом и одним из ключевых городов на пути к Краматорску и Славянску.

Украинские военные оценивают ситуацию по-разному

Российская сторона заявляет о продвижении на окраинах города и окружении отдельных украинских подразделений. В то же время командир 19-го корпуса ВСУ бригадный генерал Александр Бакулин опроверг эти утверждения.

Ситуация остается контролируемой, и враг не имеет успеха

– заявил он.

Собеседники BBC среди украинских военных отмечают, что российские подразделения постепенно накапливают силы в городе и используют городскую застройку для скрытого продвижения. Также они активно пытаются выявлять и уничтожать позиции украинских операторов дронов.

В то же время аналитический проект DeepState считает, что потеря Константиновки может существенно усложнить логистику Сил обороны на этом направлении и создать дополнительные риски для Краматорска.

россияне 44 раза атаковали позиции Сил обороны Украины с начала суток - Генштаб22.06.26, 16:12 • 3238 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине