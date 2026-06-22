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россияне 44 раза атаковали позиции Сил обороны Украины с начала суток - Генштаб

Киев • УНН

 • 142 просмотра

С начала суток 22 июня российские войска совершили 44 атаки на позиции украинских войск, продолжаются артобстрелы приграничных районов Сумщины и Черниговщины.

россияне 44 раза атаковали позиции Сил обороны Украины с начала суток - Генштаб

С начала суток 22 июня российские оккупанты 44 раза атаковали позиции Сил обороны Украины. В настоящее время продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов: на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Рыжовка, Бунякино, Рогозное, Уланово, Бачевск, Степановка, Малушино; на Черниговщине - Сеньковка, Клюсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с противником, враг совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды пытались прорвать оборону в направлении Вильчи и в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении враг один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали шесть попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Боровой, Дробышево и Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении попыток врага продвинуться не зафиксировано.

На Константиновском направлении украинские защитники отбивали девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались потеснить Силы обороны Украины с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Муравка.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в направлении Сичневого.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали девять вражеских атак в районе Доброполья и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижевки, Цветкового, Староукраинки.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции украинских защитников в районе Степного.

На Приднепровском направлении попыток врага продвинуться не зафиксировано.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские удары по объектам на территории рф являются частью реализации так называемого плана "дальнобойных санкций".

Евгений Устименко

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