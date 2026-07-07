Трамп заявил, что и путин, и Зеленский хотят заключить сделку
Киев • УНН
Президент США заявил, что лидеры Украины и рф стремятся к договоренностям. Трамп также сообщил об участии Эрдогана в урегулировании.
Президент США Дональд Трамп заявил, что президенты Украины и россии Владимир Зеленский и владимир путин якобы стремятся достичь договоренностей по завершению войны, передает УНН.
Детали
Трамп отметил, что накануне имел продолжительный разговор с Эрдоганом, после которого пообщался с Зеленским. По его словам, турецкий лидер также участвует в усилиях, направленных на урегулирование войны.
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Я очень уважаю президента Эрдогана. Вчера у нас был долгий разговор, который длился довольно долго. Сразу после этого я поговорил с президентом Зеленским. Думаю, что и путин, и Зеленский хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени, но, думаю, скоро что-то произойдет. Президент Эрдоган также помогает нам в этом
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Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин "испытывает давление" и хочет закончить войну в Украине, а также добавил - "все ближе к завершению, чем люди себе представляют".