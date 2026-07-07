Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО

США, Польша, Германия, Нидерланды и Швеция подписали соглашение о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Новый сервисный центр должен ускорить производство, техническое обслуживание и возвращение ракет к боевому применению, пишет УНН.

"Наша цель – не только покупать современное вооружение, но и производить и обслуживать его в Европе – с участием Польши", – написал Косиняк-Камыш.

Соглашение по ракетам PAC-3 стало еще одним сигналом об изменении подходов к развитию оборонных возможностей Европы. Страны все больше инвестируют не только в закупку вооружения, но и в создание собственных производственных, сервисных и логистических мощностей. Речь идет о способности обеспечивать полный цикл эксплуатации вооружения в условиях затяжной войны.

Именно такой подход после начала полномасштабного вторжения вынужденно реализовала Украина. Несмотря на ограниченные ресурсы, украинская оборонная промышленность смогла быстро нарастить производство, привлечь частный сектор и создать новые технологические решения, которые сегодня активно перенимают и партнеры. CEO Fire Point Ирина Терех считает, что сегодня главной проблемой НАТО является не нехватка средств, а недостаток производственных мощностей.

"Даже за все деньги мира нельзя купить безопасность и независимость. На сегодня средств у НАТО больше, чем их индустрия способна обеспечить возможностями. Украина продемонстрировала настоящее чудо с момента полномасштабного вторжения, однако откровенной магии не существует, и мы все еще зависимы в собственном контуре безопасности от партнеров", – отметила Терех.

По ее мнению, ответом на этот вызов должна стать не конкуренция между производителями или государствами, а развитие общей оборонной экосистемы.

"Что делать? Кооперироваться вместо конкурировать, ставить интересы безопасности выше бизнеса, прекратить нытье и засучить рукава", – подчеркнула CEO Fire Point.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время Форума оборонных индустрий НАТО призвал европейские страны срочно развивать собственные возможности в сфере противоракетной обороны. По его словам, Европе необходимо наладить производство систем ПРО и ракет-перехватчиков, ведь баллистические ракеты остаются одним из ключевых военных преимуществ россии.

Одним из таких проектов является FREYJA – европейская система противоракетной обороны, которую Украина разрабатывает вместе с партнерами. В ее основе украинская ракета-перехватчик FP-7.X от Fire Point, а к проекту уже присоединились европейские производители, в частности немецкая HENSOLDT, которая обеспечит систему радарами TRML-4D. Параллельно продолжаются переговоры по интеграции других ключевых компонентов, необходимых для создания полноценной европейской системы ПРО.