Завтра обговорю з Трампом постачання ракет до Patriot – Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом планирует обсудить вопрос поставок Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях саммита НАТО вместе с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, главным приоритетом остается как можно более быстрое получение максимального количества ракет-перехватчиков.

Благодаря этой программе мы можем получать, возможно, не слишком много, но все же ракеты PAC-2 и PAC-3 из Соединенных Штатов. Завтра мы будем говорить с президентом Трампом о разных вопросах, и также об этом. Самое важное сегодня – найти способ как можно быстрее получить как можно больше ракет для систем Patriot. Это сейчас наш приоритет – сказал Зеленский.

ЕС открыл в Киеве офис оборонных инноваций для сотрудничества с украинским ОПК

Напомним

Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.