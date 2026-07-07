ЕС открыл в Киеве офис оборонных инноваций для сотрудничества с украинским ОПК

Европейский Союз впервые открыл в Киеве офис оборонных инноваций для прямого взаимодействия с украинской оборонной промышленностью. Об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила во время Форума оборонных индустрий НАТО, передает УНН.

По ее словам, это решение призвано укрепить сотрудничество между европейскими и украинскими производителями вооружений.

Именно поэтому Европейский Союз впервые открыл офис инноваций в Киеве, чтобы иметь прямой контакт с украинской промышленной базой заявила фон дер Ляйен.

ЕС хочет расширять сотрудничество с Украиной в оборонной промышленности – фон дер Ляйен

Напомним

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Дания вскоре будет производить топливо для украинских ракет Flamingo. Поскольку Европа находится под давлением США в вопросе взятия на себя большей ответственности за собственную оборону, европейцы стремятся воспользоваться военной экспертизой Украины, приобретенной с начала российского вторжения.

FP-5 "Фламинго" – это современная наземная система БПЛА/крылатая ракета производства украинской компании Fire Point.

Разработана Flamingo для доставки заданной боевой нагрузки до 1150 кг для поражения наземных целей с фиксированными топографическими координатами на дальности до 3000 км, как днем, так и ночью. Ракета способна поразить цель даже в условиях активных радиоэлектронных помех.

В Fire Point подчеркивают, что FP-5 отличается простотой использования и низкой стоимостью. Это самая большая система своего класса, но она остается простой в производстве и запуске. Она не требует дорогих пусковых платформ - ее пусковые установки являются многоразовыми, что делает развертывание более экономичным.

В открытых источниках указывалось, что ракета построена на базе двигателей АИ-25 или АИ-25ТЛ, однако еще в марте 2026 года главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что компания завершает разработку собственного двигателя, который будет изготавливаться на производственных мощностях компании.