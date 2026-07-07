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ЕС хочет расширять сотрудничество с Украиной в оборонной промышленности – фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС тесно сотрудничать с Украиной в оборонной промышленности. Она отметила инновационный потенциал Украины даже в условиях войны.

ЕС хочет расширять сотрудничество с Украиной в оборонной промышленности – фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен

Европейский Союз намерен углублять сотрудничество с Украиной в сфере оборонной промышленности, в частности через совместные проекты и развитие инновационных технологий. Об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время Форума оборонных индустрий НАТО, передает УНН.

По ее словам, Украина продемонстрировала исключительный уровень инновационности в условиях полномасштабной войны, и Европа должна использовать этот опыт.

"Мы хотим очень тесно сотрудничать с Украиной. Украина продемонстрировала феноменальный инновационный потенциал, и мы должны его использовать. Нам нужно быстро, разумно и по приемлемой стоимости наращивать наши оборонные возможности, а Украина доказала, что способна это делать даже под давлением войны", – сказала фон дер Ляйен.

В НАТО поддерживают удары Украины вглубь России - президент Финляндии07.07.26, 03:01 • 10984 просмотра

Напомним

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Дания вскоре будет производить топливо для украинских ракет Flamingo. Поскольку Европа находится под давлением США относительно взятия на себя большей ответственности за собственную оборону, европейцы стремятся воспользоваться военной экспертизой Украины, приобретенной с начала российского вторжения.

FP-5 "Фламинго" – это современная наземная система БПЛА/крылатая ракета производства украинской компании Fire Point.

Разработана Flamingo для доставки заданной боевой нагрузки до 1150 кг для поражения наземных целей с фиксированными топографическими координатами на дальности до 3000 км, как днем, так и ночью. Ракета способна поразить цель даже в условиях активных радиоэлектронных помех.

В Fire Point подчеркивают, что FP-5 отличается простотой использования и низкой стоимостью. Это самая большая система своего класса, но она остается простой в производстве и запуске. Она не требует дорогих пусковых платформ - ее пусковые установки являются многоразовыми, что делает развертывание более экономичным.

В открытых источниках указывалось, что ракета построена на базе двигателей АИ-25 или АИ-25ТЛ, однако еще в марте 2026 года Штилерман заявил, что компания завершает разработку собственного двигателя, который будет изготавливаться на производственных мощностях компании.

Андрей Тимощенков

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