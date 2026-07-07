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В НАТО поддерживают удары Украины вглубь России - президент Финляндии

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что все лидеры НАТО понимают и поддерживают удары Украины по территории РФ. Он считает, что это усиливает давление на Москву и может заставить Кремль вернуться к переговорам.

В НАТО поддерживают удары Украины вглубь России - президент Финляндии

Лидеры стран НАТО поддерживают усиление украинских ударов беспилотниками по территории России, считая их важным инструментом для усиления давления на Москву и возвращения ее к переговорам. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Финляндии Александер Стубб, пишет УНН.

Детали

По словам Стубба, сейчас Украина находится в лучшем положении с начала полномасштабной войны, а ее успехи на поле боя изменили подход западных союзников, в частности США.

Я думаю, что все лидеры НАТО понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать усиливать давление

- сказал президент Финляндии.

Он добавил, что украинские удары по территории РФ помогают изменить стратегическое мышление относительно войны и усиливают переговорные позиции Киева.

Стубб заявил, что Украина находится в лучшей позиции за время войны

Украина сейчас в лучшем военном, политическом и финансовом положении, чем когда-либо в этой войне. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем много тревожной активности в России

- подчеркнул Стубб.

Президент Финляндии также считает, что перенос войны на территорию России может заставить Кремль вернуться к переговорам.

Когда война перейдет в личную сторону... российское население восстанет против нее. Это дает нам возможность вернуться за стол переговоров, чего, я думаю, мы все отчаянно стремимся

- отметил он.

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В то же время Стубб признал, что риски эскалации остаются. По его словам, во время недавней встречи с министром иностранных дел Китая Ван И стороны обсуждали возможность ядерной эскалации, и китайская сторона выразила серьезную обеспокоенность таким сценарием.

Президент Финляндии также предупредил, что Европа должна быть готова к новым гибридным атакам со стороны России и долгосрочным угрозам безопасности после завершения войны в Украине.

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Степан Гафтко

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