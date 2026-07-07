В НАТО поддерживают удары Украины вглубь России - президент Финляндии
Киев • УНН
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что все лидеры НАТО понимают и поддерживают удары Украины по территории РФ. Он считает, что это усиливает давление на Москву и может заставить Кремль вернуться к переговорам.
Лидеры стран НАТО поддерживают усиление украинских ударов беспилотниками по территории России, считая их важным инструментом для усиления давления на Москву и возвращения ее к переговорам. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Финляндии Александер Стубб, пишет УНН.
Детали
По словам Стубба, сейчас Украина находится в лучшем положении с начала полномасштабной войны, а ее успехи на поле боя изменили подход западных союзников, в частности США.
Я думаю, что все лидеры НАТО понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать усиливать давление
Он добавил, что украинские удары по территории РФ помогают изменить стратегическое мышление относительно войны и усиливают переговорные позиции Киева.
Стубб заявил, что Украина находится в лучшей позиции за время войны
Украина сейчас в лучшем военном, политическом и финансовом положении, чем когда-либо в этой войне. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем много тревожной активности в России
Президент Финляндии также считает, что перенос войны на территорию России может заставить Кремль вернуться к переговорам.
Когда война перейдет в личную сторону... российское население восстанет против нее. Это дает нам возможность вернуться за стол переговоров, чего, я думаю, мы все отчаянно стремимся
Британия, Нидерланды, Финляндия и Польша стремятся к 2027 году создать новый оборонный механизм06.07.26, 21:39 • 2424 просмотра
В то же время Стубб признал, что риски эскалации остаются. По его словам, во время недавней встречи с министром иностранных дел Китая Ван И стороны обсуждали возможность ядерной эскалации, и китайская сторона выразила серьезную обеспокоенность таким сценарием.
Президент Финляндии также предупредил, что Европа должна быть готова к новым гибридным атакам со стороны России и долгосрочным угрозам безопасности после завершения войны в Украине.
"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы Украины06.07.26, 16:14 • 28008 просмотров