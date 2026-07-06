Британия, Нидерланды, Финляндия и Польша стремятся к 2027 году создать новый оборонный механизм

Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша стремятся как можно скорее начать официальные переговоры по разработке нового Многостороннего оборонного механизма — инновационной модели финансирования, призванной ускорить инвестиции в оборону, стимулировать совместные закупки и объединить спрос на критически важные оборонные возможности, а конечной целью является удовлетворение военных потребностей союзников. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства, передает УНН.

Накануне саммита НАТО в Анкаре Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша еще раз подтверждают нашу общую приверженность усилению финансирования обороны и повышению экономической эффективности оборонных расходов с целью трансформации наших коллективных оборонных возможностей. Учитывая стремительные изменения в международной обстановке безопасности и последствия российской агрессии против Украины, мы будем действовать совместно, чтобы быть готовыми к противодействию будущим угрозам

Отмечается, что страны и впредь остаются приверженными поддержке Украины в защите ее суверенитета и сопротивлении российской агрессии.

Мы достигаем значительного прогресса в разработке нового Многостороннего оборонного механизма вместе с партнерами. MDM — это новая инновационная модель финансирования, призванная ускорить инвестиции в оборону, стимулировать совместные закупки и объединить спрос на критически важные оборонные возможности, а конечной целью является удовлетворение военных потребностей союзников, разделяющих наши взгляды. Мы стремимся как можно скорее перейти к официальным переговорам по заключению Договора, уважая процессы ратификации отдельных членов, и в то же время сохраняя общую цель — создать MDM к 2027 году. При разработке технических деталей этой модели мы воспользовались поддержкой более широкого круга союзников