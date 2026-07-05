$44.8051.08
ukenru
10:17 • 1326 просмотра
путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council
07:51 • 8152 просмотра
Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT
5 июля, 04:33 • 15993 просмотра
Враг атаковал предприятие в Днепре утром 5 июля
4 июля, 22:05 • 24410 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура
4 июля, 20:59 • 31919 просмотра
Авиаудар по Краматорску: количество раненых возросло, среди пострадавших ребенокVideo
Эксклюзив
4 июля, 18:11 • 30758 просмотра
Дожди и грозы задержатся в Украине еще на три дня - синоптики рассказали, ждать ли прохлады
4 июля, 14:14 • 39782 просмотра
Зеленский провел совещание с командованием ВМС в Одесской области: речь шла об увеличении количества вертолетов для противодействия дронам
Эксклюзив
4 июля, 12:36 • 44677 просмотра
Как правильно использовать SPF летом и защитить кожу от солнца
4 июля, 12:14 • 37332 просмотра
Полиция разыскала водителя кроссовера из-за вероятной роли в ДТП на Николаевщине с 12 погибшимиPhotoVideo
4 июля, 09:46 • 34734 просмотра
"путин решил солгать" миру и Трампу: Зеленский опроверг заявление главы кремля о захвате Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
4м/с
57%
742мм
Популярные новости
Монумент "Родина-мать" в Киеве подсветили цветами флага США к 250-летию независимости5 июля, 01:26 • 8400 просмотра
Ультраправая группировка Patriot Front прошла маршем в Вашингтоне на 250-летие СШАPhoto5 июля, 02:32 • 11914 просмотра
Что празднуют 5 июля в Украине и мире5 июля, 03:00 • 10155 просмотра
Трамп заявил, что Европа "превращается в Третий мир из-за приема преступников"05:19 • 6750 просмотра
Атака рф на Запорожье 4 июля - повреждено 42 дома05:34 • 4500 просмотра
публикации
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 42968 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 53719 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 76562 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 69999 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 75335 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 36873 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 31626 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 30137 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 37760 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 65093 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

Диктатор может объявить массовую мобилизацию, чтобы не проиграть войну в Украине. Но такой шаг несет огромные риски из-за недовольства россиян и предыдущего негативного опыта.

путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council

российский диктатор владимир путин может пойти на массовую мобилизацию, чтобы не допустить проигрыша войны в Украине. Этот вариант рассматривается на фоне массовых потерь рф на фронте, ударов украинских дронов по логистике страны-агрессора и серьезного топливного кризиса в россии. Об этом в колонке для Atlantic Council пишет научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинской общественной организации "Вернись живым" Николай Белиесков, передает УНН.

Детали

В то же время такой шаг может нести для кремля огромные риски, ведь с начала полномасштабной агрессии против Украины путин прилагал немалые усилия, чтобы защитить рядовых россиян от последствий войны.

Вместо этого он ожидал, что они будут воздерживаться от сопротивления или критики его вторжения. Любая попытка призывать в армию большое количество россиян нарушила бы этот негласный общестенный договор и могла бы потенциально дестабилизировать тыл

- отмечает эксперт.

По мнению аналитика, мобилизация является не единственным вариантом, который доступен диктатору. Однако альтернативные варианты, такие как нападение на НАТО или другая форма эскалации, являются еще более рискованными.

Поскольку вторжение сейчас находится под вполне реальной угрозой провала, единственное, чего путин больше не может себе позволить - это откладывать решение проблемы на потом и медлить с принятием сложных решений

- говорится в публикации.

К тому же массовая мобилизация будет крайне непопулярной среди россиян, уверен Белиесков.

Реакция на предыдущую мобилизацию в сентябре 2022 года была преимущественно негативной: страну покинуло до миллиона мужчин призывного возраста. В то время, когда в россии уже растет усталость от войны, любая новая мобилизация почти наверняка встретит широкую критику и сопротивление

- заявил эксперт.

Путин преувеличил успехи РФ на фронте, чтобы создать иллюзию победы - ISW05.07.2026, 06:34 • 3780 просмотров

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира