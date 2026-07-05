путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council

российский диктатор владимир путин может пойти на массовую мобилизацию, чтобы не допустить проигрыша войны в Украине. Этот вариант рассматривается на фоне массовых потерь рф на фронте, ударов украинских дронов по логистике страны-агрессора и серьезного топливного кризиса в россии. Об этом в колонке для Atlantic Council пишет научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинской общественной организации "Вернись живым" Николай Белиесков, передает УНН.

В то же время такой шаг может нести для кремля огромные риски, ведь с начала полномасштабной агрессии против Украины путин прилагал немалые усилия, чтобы защитить рядовых россиян от последствий войны.

Вместо этого он ожидал, что они будут воздерживаться от сопротивления или критики его вторжения. Любая попытка призывать в армию большое количество россиян нарушила бы этот негласный общестенный договор и могла бы потенциально дестабилизировать тыл

По мнению аналитика, мобилизация является не единственным вариантом, который доступен диктатору. Однако альтернативные варианты, такие как нападение на НАТО или другая форма эскалации, являются еще более рискованными.

Поскольку вторжение сейчас находится под вполне реальной угрозой провала, единственное, чего путин больше не может себе позволить - это откладывать решение проблемы на потом и медлить с принятием сложных решений

К тому же массовая мобилизация будет крайне непопулярной среди россиян, уверен Белиесков.

Реакция на предыдущую мобилизацию в сентябре 2022 года была преимущественно негативной: страну покинуло до миллиона мужчин призывного возраста. В то время, когда в россии уже растет усталость от войны, любая новая мобилизация почти наверняка встретит широкую критику и сопротивление