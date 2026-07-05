Путин преувеличил успехи РФ на фронте, чтобы создать иллюзию победы - ISW
Киев • УНН
В ISW заявили, что Путин и российские командиры преувеличивают продвижение войск, чтобы распространить нарратив о неизбежной победе РФ. Аналитики опровергли заявления о захвате населенных пунктов и приближении к Сумам, Запорожью и Славянску.
Российский диктатор Владимир Путин во время "инсценированной" встречи с несколькими российскими командирами значительно преувеличил факты о продвижении РФ на поле боя с целью распространить нарратив о непрерывных военных успехах. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что во время встречи Путин повторил свои "последовательные заявления" о том, что российские войска захватили всю Луганскую область и продолжают наступление по всей линии фронта.
С начала 2026 года российские войска захватили или проникли в 64 населенных пункта и захватили или проникли примерно на 621,7 квадратных километров по всему театру военных действий, в июне 2026 года российские войска захватили или проникли в 20 населенных пунктов и получили или проникли примерно на 30,42 квадратных километра на театре военных действий. Эти цифры включают населенные пункты, в которые российские войска проникли лишь частично, но даже включение частично инфильтрованных населенных пунктов не соответствует сфабрикованной Путиным реальности
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Также, по их словам, российские командиры сделали ряд "преувеличенных заявлений" относительно позиций российских войск относительно фактической и заявленной линии фронта в Украине, "демонстрируя степень, до которой российское военное командование оторвано от самого поля боя".
Командиры утверждали, что российские войска находятся в 10 километрах от северной окраины города Сумы, в 22 километрах от Северска и в 8 километрах от Славянска, что российские войска вошли в Доброполье и Анновку (непосредственно к северо-востоку от Доброполья), и что российские войска находятся в девяти километрах от южной окраины города Запорожья
Там опровергают соответствующую информацию военного руководства РФ и утверждают, что "преувеличенные заявления Путина и российского военного командования относительно действий России на поле боя являются частью продолжающегося российского нарратива о когнитивной войне, который стремится изобразить победу России в Украине как неизбежную, а украинские линии фронта как уничтожаемые".
Напомним
Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Константиновка полностью взята. Путин заявил о создании "зоны безопасности" в Харьковской и Сумской областях.
Впоследствии Президент Зеленский заявил, что утверждение Путина о захвате Константиновки является неправдой. Он предложил Путину встретиться там для дипломатических решений.
Позже в минобороны РФ предложили Украине с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля прекратить обстрел Константиновки.
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