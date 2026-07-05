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Путин преувеличил успехи РФ на фронте, чтобы создать иллюзию победы - ISW

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

В ISW заявили, что Путин и российские командиры преувеличивают продвижение войск, чтобы распространить нарратив о неизбежной победе РФ. Аналитики опровергли заявления о захвате населенных пунктов и приближении к Сумам, Запорожью и Славянску.

Путин преувеличил успехи РФ на фронте, чтобы создать иллюзию победы - ISW

Российский диктатор Владимир Путин во время "инсценированной" встречи с несколькими российскими командирами значительно преувеличил факты о продвижении РФ на поле боя с целью распространить нарратив о непрерывных  военных успехах. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что во время встречи Путин повторил свои "последовательные заявления" о том, что российские войска захватили всю Луганскую область и продолжают наступление по всей линии фронта.

С начала 2026 года российские войска захватили или проникли в 64 населенных пункта и захватили или проникли примерно на 621,7 квадратных километров по всему театру военных действий, в июне 2026 года российские войска захватили или проникли в 20 населенных пунктов и получили или проникли примерно на 30,42 квадратных километра на театре военных действий. Эти цифры включают населенные пункты, в которые российские войска проникли лишь частично, но даже включение частично инфильтрованных населенных пунктов не соответствует сфабрикованной Путиным реальности

- указывают аналитики.

Бои уже идут внутри Константиновки, россияне наращивают присутствие в городе – BBC23.06.26, 06:43 • 29365 просмотров

Также, по их словам, российские командиры сделали ряд "преувеличенных заявлений" относительно позиций российских войск относительно фактической и заявленной линии фронта в Украине, "демонстрируя степень, до которой российское военное командование оторвано от самого поля боя".

Командиры утверждали, что российские войска находятся в 10 километрах от северной окраины города Сумы, в 22 километрах от Северска и в 8 километрах от Славянска, что российские войска вошли в Доброполье и Анновку (непосредственно к северо-востоку от Доброполья), и что российские войска находятся в девяти километрах от южной окраины города Запорожья

- отмечают в ISW.

Там опровергают соответствующую информацию военного руководства РФ и утверждают, что "преувеличенные заявления Путина и российского военного командования относительно действий России на поле боя являются частью продолжающегося российского нарратива о когнитивной войне, который стремится изобразить победу России в Украине как неизбежную, а украинские линии фронта как уничтожаемые".

Напомним

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Константиновка полностью взята. Путин заявил о создании "зоны безопасности" в Харьковской и Сумской областях.

Впоследствии Президент Зеленский заявил, что утверждение Путина о захвате Константиновки является неправдой. Он предложил Путину встретиться там для дипломатических решений.  

Позже в минобороны РФ предложили Украине с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля прекратить обстрел Константиновки.

Заявление путина о полном захвате Константиновки является ложью - ISW04.07.26, 06:35 • 16922 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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