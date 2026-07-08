Обсудили усиление ПВО и идеи для приближения мира - Зеленский заявил о "хорошей встрече" с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел «хорошую встречу» с президентом США Дональдом Трампом, обсудили некоторые идеи, которые могли бы приблизить мир, передает УНН.

Хорошая встреча с Президентом Трампом и его командой. Благодарен за важный акцент на укреплении противовоздушной обороны Украины, чтобы усилить защиту жизней. Обсудили с Президентом Трампом некоторые идеи, которые могли бы укрепить наши позиции и приблизить мир - сообщил Зеленский.

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Президент Украины рассчитывает, что «наши команды оперативно проработают все, что было обсуждено сегодня».

Мы также говорили о дипломатии: пытаемся сделать так, чтобы она сработала. Продолжим продуктивно работать, чтобы это произошло. Спасибо! - резюмировал Зеленский.

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