Обсудили усиление ПВО и идеи для приближения мира - Зеленский заявил о "хорошей встрече" с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о хорошей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Обсудили идеи для усиления позиций Украины и приближения мира.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел «хорошую встречу» с президентом США Дональдом Трампом, обсудили некоторые идеи, которые могли бы приблизить мир, передает УНН.
Хорошая встреча с Президентом Трампом и его командой. Благодарен за важный акцент на укреплении противовоздушной обороны Украины, чтобы усилить защиту жизней. Обсудили с Президентом Трампом некоторые идеи, которые могли бы укрепить наши позиции и приблизить мир
Зеленский хочет завершить войну и перейти к восстановлению Украины - Трамп08.07.26, 17:55 • 958 просмотров
Президент Украины рассчитывает, что «наши команды оперативно проработают все, что было обсуждено сегодня».
Мы также говорили о дипломатии: пытаемся сделать так, чтобы она сработала. Продолжим продуктивно работать, чтобы это произошло. Спасибо!
Считаю, что путин хочет завершить войну - Трамп08.07.26, 18:22 • 498 просмотров