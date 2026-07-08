Зеленский хочет завершить войну и перейти к восстановлению Украины - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский стремится к завершению войны и восстановлению страны. Он также подчеркнул большой потенциал Украины после войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский стремится не к продолжению войны, а к восстановлению страны после ее завершения. Об этом он сказал во время общения с журналистами вместе с Зеленским на полях саммита НАТО, передает УНН.
Детали
По словам Трампа, он много лет занимается переговорами и умеет понимать, когда стороны действительно настроены на достижение договоренностей.
Я всю свою жизнь заключаю сделки. Это то, что я делаю, и делаю это хорошо. Я знаю, когда люди хотят договориться. Думаю, он хочет заключить сделку. И я также чувствую, что Президент Зеленский хочет вернуться к восстановлению своей страны, а не жить среди смерти и разрушений
Он также подчеркнул, что Украина имеет огромный потенциал для развития после завершения войны.
Украина имеет огромный потенциал. Мы говорили об этом. Он даже больше говорит о будущем страны, чем о самой войне. Думаю, он построит великую страну
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