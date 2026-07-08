Трамп заявил о "большом давлении" на путина для завершения войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что на российского диктатора Владимира Путина оказывается значительное давление, чтобы он согласился на завершение войны против Украины. Об этом он сказал во время общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, передает УНН.

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По словам Трампа, давление испытывают все стороны конфликта.

"Мы оказываем большое давление. На президента Путина оказывается очень большое давление. Не думаю, что ему нравится то, что происходит. Не думаю, что он в восторге от нынешней ситуации.

На него оказывается значительное давление, чтобы довести это до завершения. И, думаю, давление есть на всех, чтобы закончить эту войну", – сказал Трамп.

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