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Трамп заявил о "большом давлении" на путина для завершения войны

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном давлении на путина для завершения войны. Трамп отметил, что давление испытывают все стороны конфликта.

Трамп заявил о "большом давлении" на путина для завершения войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что на российского диктатора Владимира Путина оказывается значительное давление, чтобы он согласился на завершение войны против Украины. Об этом он сказал во время общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, давление испытывают все стороны конфликта.

"Мы оказываем большое давление. На президента Путина оказывается очень большое давление. Не думаю, что ему нравится то, что происходит. Не думаю, что он в восторге от нынешней ситуации.

На него оказывается значительное давление, чтобы довести это до завершения. И, думаю, давление есть на всех, чтобы закончить эту войну", – сказал Трамп.

НАТО обещает предоставить Украине 140 млрд евро военной помощи08.07.26, 16:12 • 4896 просмотров

Андрей Тимощенков

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