НАТО обещает предоставить Украине 140 млрд евро военной помощи

Лидеры НАТО, собравшиеся в турецкой Анкаре, поддержали обязательство предоставить Украине 140 миллиардов евро (160 миллиардов долларов) военной помощи на 2026 и 2027 годы, пишет УНН со ссылкой на декларацию саммита.

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"Украина способствует трансатлантической безопасности, и государства–члены Альянса едины в своей непоколебимой поддержке Украины, которая защищает свою свободу, суверенитет и территориальную целостность", - говорится в совместной декларации, одобренной в среду.

Как отмечается, "европейские государства–члены Альянса и Канада в настоящее время финансируют подавляющее большинство помощи в сфере безопасности Украине за счет двусторонних и многосторонних бюджетов". "Государства–члены Альянса подчеркивают, что такая помощь должна быть справедливой, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе", - говорится в декларации.

В 2026 году государства–члены Альянса обязуются выделить 70 миллиардов евро для обеспечения Украины военной техникой и организацию помощи и обучения, а также подтверждают суверенные обязательства обеспечить как минимум аналогичный уровень помощи в 2027 году. С этой целью мы приветствуем решение Европейского Союза о выделении Украине многолетнего финансирования в рамках кредита Ukraine Support Loan – говорится в заявлении.

Помощь будет предоставлена преимущественно европейскими членами НАТО и Канадой, поскольку Соединенные Штаты значительно сократили финансовую поддержку Украины во времена президентства Дональда Трампа, отмечает dpa.

Германия уже заявила, что планирует поддержать Украину на сумму 11,5 миллиарда евро в 2026 году.

Однако, замечает dpa, финансирование будет включать кредит ЕС на поддержку Вооруженных сил Украины на сумму 60 миллиардов евро на период 2026-2027 годов. Таким образом, союзники НАТО должны будут покрывать около 40 миллиардов евро из своих национальных бюджетов ежегодно.

"Мы продолжим помогать Украине", – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в кулуарах саммита в Анкаре.

"Теперь полностью зависит от россии, прекратить ли эту войну", – сказал Мерц.

"С этой целью мы снова сделаем все возможное сегодня, чтобы достичь этого, и пошлем четкий сигнал москве: россия не имеет шансов выиграть эту войну. Они не достигнут своих целей войны", – подчеркнул он.

"Чем быстрее мы завершим эту войну, тем лучше будет для Европы, тем лучше будет для россии и тем лучше будет для мира во всем мире", - отметил он.

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