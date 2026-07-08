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НАТО запускает программу на $50 млрд для создания дальнобойного оружия без участия США

Киев • УНН

 • 2720 просмотра

Три страны запустили программу стоимостью 50 млрд долларов для создания ударных систем с дальностью более 2 тыс. км. Инициатива должна сократить зависимость Европы от США после отмены размещения ракет Tomahawk в Германии.

НАТО запускает программу на $50 млрд для создания дальнобойного оружия без участия США

Великобритания, Франция и Германия запустили в рамках НАТО программу стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного высокоточного оружия без участия США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Инициатива предусматривает, что европейские союзники в течение следующих десяти лет будут совместно создавать ударные системы, способные поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Программа должна объединить технологии, промышленность и научные разработки стран-участниц.

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В настоящее время единственными дальнобойными ракетами такого класса в Европе остаются немецкие Taurus и британско-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью до 500 км. Их запасы сократились после передачи Украине, которая использовала эти ракеты для ударов по военным и энергетическим объектам России.

Европа стремится сократить зависимость от США

По данным Reuters, потребность в собственном дальнобойном оружии стала еще более острой после того, как президент США Дональд Трамп отменил планы по размещению ракет Tomahawk в Германии.

Эта инициатива, возглавляемая Великобританией, позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы обеспечить безопасность НАТО на долгие годы

– заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Кроме этого, страны НАТО заключили оборонные промышленные контракты на 54 млрд долларов, из которых 26 млрд долларов направят на развитие интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В то же время Великобритания продолжает сотрудничать с США. На прошлой неделе Лондон объявил о присоединении к американской программе высокоточных ударных ракет компании Lockheed Martin, что предусматривает поставку британской армии баллистических ракет дальностью до 500 км уже в следующем году.

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