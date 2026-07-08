НАТО запускает программу на $50 млрд для создания дальнобойного оружия без участия США
Киев • УНН
Три страны запустили программу стоимостью 50 млрд долларов для создания ударных систем с дальностью более 2 тыс. км. Инициатива должна сократить зависимость Европы от США после отмены размещения ракет Tomahawk в Германии.
Великобритания, Франция и Германия запустили в рамках НАТО программу стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного высокоточного оружия без участия США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Инициатива предусматривает, что европейские союзники в течение следующих десяти лет будут совместно создавать ударные системы, способные поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Программа должна объединить технологии, промышленность и научные разработки стран-участниц.
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В настоящее время единственными дальнобойными ракетами такого класса в Европе остаются немецкие Taurus и британско-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью до 500 км. Их запасы сократились после передачи Украине, которая использовала эти ракеты для ударов по военным и энергетическим объектам России.
Европа стремится сократить зависимость от США
По данным Reuters, потребность в собственном дальнобойном оружии стала еще более острой после того, как президент США Дональд Трамп отменил планы по размещению ракет Tomahawk в Германии.
Эта инициатива, возглавляемая Великобританией, позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы обеспечить безопасность НАТО на долгие годы
Кроме этого, страны НАТО заключили оборонные промышленные контракты на 54 млрд долларов, из которых 26 млрд долларов направят на развитие интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.
В то же время Великобритания продолжает сотрудничать с США. На прошлой неделе Лондон объявил о присоединении к американской программе высокоточных ударных ракет компании Lockheed Martin, что предусматривает поставку британской армии баллистических ракет дальностью до 500 км уже в следующем году.
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