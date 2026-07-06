Молдова получит более 100 проверенных в Украине бронемашин Senator и израильские САУ
Киев • УНН
Молдова в рамках помощи ЕС получит более 100 бронемашин Roshel Senator, проверенных в Украине. Также на вооружении страны уже есть четыре израильские САУ ATMOS 2000.
Молдова в рамках военной помощи от Европейского Союза получит более 100 бронированных машин Roshel Senator, которые уже хорошо зарекомендовали себя в Силах обороны Украины. Кроме того, на вооружении молдавской армии уже находятся как минимум четыре израильские самоходные артиллерийские установки ATMOS 2000. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
По данным издания, закупку бронемашин Senator будет осуществлять Агентство оборонных инвестиций Эстонии, а финансирование в размере около 50 млн евро будет предоставлено через Европейский фонд мира (EPF). Эти бронеавтомобили активно используются украинскими военными и уже прошли проверку в боевых условиях.
Как отмечает Defense Express, в последние годы Молдова проводит "точечную" модернизацию своих вооружённых сил. Помимо бронемашин Senator и САУ ATMOS 2000, страна получила до 19 бронемашин Piranha, самоходные миномёты Scorpion, 44 польские переносные зенитные ракетные комплексы Piorun, а также зенитные установки Victor.
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Несмотря на это, молдавская армия остаётся одной из самых слабых в Восточной Европе. У неё нет собственных танков, современных систем противовоздушной обороны средней и большой дальности, а также боевой авиации.
По мнению Defense Express, нынешних темпов перевооружения может быть недостаточно для эффективного противодействия российскому военному контингенту в непризнанном Приднестровье, численность которого, по разным оценкам, составляет от 1,5 до 10 тысяч военнослужащих.
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