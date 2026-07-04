В Кишиневе прекратил работу "Российский дом"

$44.8051.08
ukenru
14:14 • 10493 просмотра
Зеленский провел совещание с командованием ВМС в Одесской области: речь шла об увеличении количества вертолетов для противодействия дронам
Эксклюзив
12:36 • 22388 просмотра
Как правильно использовать SPF летом и защитить кожу от солнца
12:14 • 22376 просмотра
Полиция разыскала водителя кроссовера из-за вероятной роли в ДТП на Николаевщине с 12 погибшимиPhotoVideo
4 июля, 09:46 • 23147 просмотра
"путин решил солгать" миру и Трампу: Зеленский опроверг заявление главы кремля о захвате Константиновки
4 июля, 07:08 • 28005 просмотра
Украинские атаки вывели из строя 42,74% нефтепереработки рфPhoto
3 июля, 20:28 • 32426 просмотра
В Сумах умер тяжело раненый в результате авиаудара человек, число жертв возросло до четырех
3 июля, 19:02 • 49126 просмотра
Украинский национальный пантеон будет в составе заповедника «Киево-Печерская лавра» — решение правительства
3 июля, 15:56 • 44070 просмотра
Президент: определены шаги для ускорения производства собственной баллистики и антибаллистики
Эксклюзив
3 июля, 15:00 • 44766 просмотра
россия стремится подорвать единство Запада - политолог оценил возможную агрессию против Польши
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 64226 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3.4м/с
58%
746мм
Популярные новости
В оккупированном Крыму фиксируют поражение паромного терминала и не только4 июля, 08:07 • 9932 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 20826 просмотра
Суперъяхта путина покидает Балтийское море под охраной военных кораблей из-за угрозы украинских дронов – СМИ12:41 • 6270 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto15:18 • 16516 просмотра
Крупное ДТП с 12 погибшими в Николаевской области: начато расследование15:55 • 10789 просмотра
публикации
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto15:18 • 16787 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 37875 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 64222 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 56353 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 62857 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Николаевская область
Керчь
Крым
Джанкой
Трасса Киев-Одесса
Реклама
УНН Lite
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 21038 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 22632 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 21734 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 29758 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 57364 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

В Кишиневе прекратил работу "Российский дом"

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Молдавские власти не продлили действие соглашения с рф о работе Российского центра науки и культуры. Часть функций передадут в отдел культуры посольства рф в Кишиневе.

В Кишиневе прекратил работу "Российский дом"

Власти Молдовы не продлили действие соглашения с рф о работе в Кишиневе "Русского дома". Об этом сообщил глава "Россотрудничества" Игорь Чайка, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Российский центр науки и культуры работал в столице Молдовы в рамках подписанного в 1998 году соглашения с рф. Срок действия соглашения должен был продлеваться раз в пять лет, но теперь молдавские власти этого не сделали, сообщил Чайка.  

Часть функций "Русского дома" перейдет к отделу культуры посольства россии в Кишиневе.

"Россотрудничество" заверило, что будет продолжена "работа по отбору иностранных студентов на обучение в российских вузах по квотам правительства рф", в планах и другие мероприятия "в сфере международного гуманитарного сотрудничества".

Добавим

Так называемые "русские дома" работают во многих странах мира, в том числе в Европе. В феврале 2025 года МИД Молдовы сообщил об односторонней денонсации молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров. Причиной стало нарушение воздушного пространства страны ударными дронами РФ. Голосование по денонсации соглашения состоялось в парламенте Молдовы в ноябре 2025 года.

Антонина Туманова

Новости Мира