В Кишиневе прекратил работу "Российский дом"
Киев • УНН
Молдавские власти не продлили действие соглашения с рф о работе Российского центра науки и культуры. Часть функций передадут в отдел культуры посольства рф в Кишиневе.
Власти Молдовы не продлили действие соглашения с рф о работе в Кишиневе "Русского дома". Об этом сообщил глава "Россотрудничества" Игорь Чайка, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Российский центр науки и культуры работал в столице Молдовы в рамках подписанного в 1998 году соглашения с рф. Срок действия соглашения должен был продлеваться раз в пять лет, но теперь молдавские власти этого не сделали, сообщил Чайка.
Часть функций "Русского дома" перейдет к отделу культуры посольства россии в Кишиневе.
"Россотрудничество" заверило, что будет продолжена "работа по отбору иностранных студентов на обучение в российских вузах по квотам правительства рф", в планах и другие мероприятия "в сфере международного гуманитарного сотрудничества".
Добавим
Так называемые "русские дома" работают во многих странах мира, в том числе в Европе. В феврале 2025 года МИД Молдовы сообщил об односторонней денонсации молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров. Причиной стало нарушение воздушного пространства страны ударными дронами РФ. Голосование по денонсации соглашения состоялось в парламенте Молдовы в ноябре 2025 года.