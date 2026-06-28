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Санду заявила, что вопрос Приднестровья могут включить в переговоры о завершении войны в Украине

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ЕС может рассмотреть вопрос Приднестровья в ходе переговоров о завершении войны в Украине. Она подчеркнула, что самой большой проблемой является незаконное присутствие российских войск в регионе.

Санду заявила, что вопрос Приднестровья могут включить в переговоры о завершении войны в Украине

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в случае начала переговоров по завершению войны в Украине Европейский Союз может также рассмотреть вопрос Приднестровья, в частности мирного вывода российских войск из региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Point.

Детали

По словам Санду, Приднестровский регион является неотъемлемой частью Молдовы, поэтому его будущее также обсуждается в контексте европейской интеграции страны. Она подчеркнула, что самой большой проблемой остается незаконное присутствие российских военных.

Приднестровский регион - часть Республики Молдова, конечно, мы обсуждаем и Приднестровский регион. Самая большая проблема - незаконное присутствие российских войск. Понятно, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему

- заявила Санду.

Президент также сообщила, что власти Молдовы продолжают работать над освобождением своих граждан, которых незаконно удерживают на левом берегу Днестра, при поддержке ОБСЕ.

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Степан Гафтко

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