Санду заявила, что вопрос Приднестровья могут включить в переговоры о завершении войны в Украине
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ЕС может рассмотреть вопрос Приднестровья в ходе переговоров о завершении войны в Украине. Она подчеркнула, что самой большой проблемой является незаконное присутствие российских войск в регионе.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в случае начала переговоров по завершению войны в Украине Европейский Союз может также рассмотреть вопрос Приднестровья, в частности мирного вывода российских войск из региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Point.
Детали
По словам Санду, Приднестровский регион является неотъемлемой частью Молдовы, поэтому его будущее также обсуждается в контексте европейской интеграции страны. Она подчеркнула, что самой большой проблемой остается незаконное присутствие российских военных.
Приднестровский регион - часть Республики Молдова, конечно, мы обсуждаем и Приднестровский регион. Самая большая проблема - незаконное присутствие российских войск. Понятно, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему
Президент также сообщила, что власти Молдовы продолжают работать над освобождением своих граждан, которых незаконно удерживают на левом берегу Днестра, при поддержке ОБСЕ.
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