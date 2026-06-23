В Молдове задержали офицера ФСБ России, который собирал данные о Приднестровье

Фото: www.facebook.com/sis.md.oficial

В Молдове задержали и арестовали гражданина России, который, по данным следствия, является офицером ФСБ и занимался сбором информации о регионе левобережья Днестра и Зоне безопасности. Об этом сообщила Служба информации и безопасности Молдовы, передает УНН.

Детали

По данным молдавской спецслужбы, задержание произошло на въезде в страну в рамках уголовного производства под процессуальным руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

В СИБ заявили, что подозреваемый пытался попасть в Молдову под прикрытием туристической поездки.

Офицер пытался въехать в Молдову под заранее подготовленным прикрытием, заявив туристическую цель визита, в частности посещение монастырей. На самом деле его конечной целью был регион левобережья Днестра - говорится в сообщении.

По версии следствия, главной целью пребывания россиянина был сбор информации, которая могла быть использована во вред суверенитету, независимости, территориальной целостности и государственной безопасности Молдовы.

По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток.

В спецслужбе также сообщили, что этот гражданин России уже находился на территории Молдовы в 2017–2019 годах. По данным властей, тогда он осуществлял деятельность, направленную против безопасности и территориальной целостности государства.

Как отмечается, в тот период он использовал дипломатический паспорт, выданный министерством иностранных дел России, однако не прошел предусмотренную Венской конвенцией процедуру аккредитации в МИД Молдовы.

Почти половина жителей Молдовы поддерживает возвращение Приднестровья в состав страны