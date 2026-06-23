В Молдове задержали офицера ФСБ России, который собирал данные о Приднестровье
Киев • УНН
Служба информации и безопасности Молдовы задержала гражданина РФ, который является офицером ФСБ и собирал информацию о регионе левобережья Днестра. Он арестован на 30 суток.
В Молдове задержали и арестовали гражданина России, который, по данным следствия, является офицером ФСБ и занимался сбором информации о регионе левобережья Днестра и Зоне безопасности. Об этом сообщила Служба информации и безопасности Молдовы, передает УНН.
Детали
По данным молдавской спецслужбы, задержание произошло на въезде в страну в рамках уголовного производства под процессуальным руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
В СИБ заявили, что подозреваемый пытался попасть в Молдову под прикрытием туристической поездки.
Офицер пытался въехать в Молдову под заранее подготовленным прикрытием, заявив туристическую цель визита, в частности посещение монастырей. На самом деле его конечной целью был регион левобережья Днестра
По версии следствия, главной целью пребывания россиянина был сбор информации, которая могла быть использована во вред суверенитету, независимости, территориальной целостности и государственной безопасности Молдовы.
По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток.
В спецслужбе также сообщили, что этот гражданин России уже находился на территории Молдовы в 2017–2019 годах. По данным властей, тогда он осуществлял деятельность, направленную против безопасности и территориальной целостности государства.
Как отмечается, в тот период он использовал дипломатический паспорт, выданный министерством иностранных дел России, однако не прошел предусмотренную Венской конвенцией процедуру аккредитации в МИД Молдовы.
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