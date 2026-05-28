Почти половина жителей Молдовы поддерживает возвращение Приднестровья в состав страны
Киев • УНН
Опрос iData показал, что 44,2% молдаван стремятся к полной реинтеграции Приднестровья. Большинство поддерживает вывод иностранных войск и единую валюту.
44,2% жителей Молдовы считают, что приднестровский конфликт должен быть решен путем полной реинтеграции региона. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса социологической компании iData, пишет УНН.
Детали
Согласно исследованию, еще 17,9% опрошенных выступают за сохранение нынешнего статус-кво, 12,4% — за предоставление Приднестровью особой автономии в составе Молдовы, а 8,4% поддерживают "независимость Приднестровья". В то же время 15,5% респондентов не смогли определиться с ответом.
Большинство участников опроса также поддержали ряд шагов, связанных с реинтеграцией региона. В частности, 83% высказались за обучение на румынском языке, 76% — за вывод иностранных войск и вооружения, а также за равный доступ к государственным услугам. Еще 75% поддерживают введение единых налоговых правил, а 74% — введение молдавского лея на территории региона.
Либеральная партия Молдовы призвала выслать посла РФ после заявлений о «языковом давлении» в Приднестровье26.05.26, 01:15 • 3667 просмотров
Кроме того, 72% респондентов выступили за интеграцию учреждений Приднестровья в систему Молдовы, а 71% — за создание специального инфраструктурного фонда для региона.
Опрос проводился с 14 по 24 мая 2026 года среди 992 респондентов в 312 населенных пунктах Молдовы. Максимальная погрешность выборки составляет ±3,1%.
Санду подтвердила, что Кремль может использовать паспортизацию Приднестровья для войны против Украины16.05.26, 23:59 • 4848 просмотров