Либеральная партия Молдовы призвала выслать посла РФ после заявлений о «языковом давлении» в Приднестровье

Либеральная партия Молдовы требует выслать из страны назначенного посла россии олега озерова после его заявлений о якобы "языковом давлении" на русскоязычное население Приднестровья. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.

В партии назвали высказывания российского дипломата "провокационными" и "недопустимыми". Там подчеркнули, что заявления о необходимости защиты русскоязычных жителей являются вмешательством во внутренние дела Молдовы.

Заявления олега озерова, в которых изучение румынского языка — официального языка нашего государства — считается "языковым давлением", являются попыткой запугивания и прямым вмешательством во внутренние дела нашего государства. Молдова — независимое государство, а её языковой и культурный порядок определяет Конституция — заявили в Либеральной партии.

Политическая сила также призвала лишить аккредитации других сотрудников посольства рф в Кишиневе, которые, по их словам, участвуют в "пропаганде и запугивании". Накануне озеров заявил, что Кишинев якобы оказывает давление на жителей Приднестровья, в частности через требования изучать румынский язык.

На фоне этих заявлений президент Молдовы Майя Санду раскритиковала решение кремля упростить получение российского гражданства для жителей Приднестровья. Премьер-министр Александру Мунтяну предположил, что москва может использовать новую процедуру для привлечения людей к войне против Украины, и не исключил вызов российского посла в МИД.

