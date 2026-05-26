Либеральная партия Молдовы призвала выслать посла РФ после заявлений о «языковом давлении» в Приднестровье

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Либеральная партия Молдовы требует выслать посла РФ из-за заявлений о языковом давлении в Приднестровье. Дипломат назвал изучение румынского языка запугиванием.

Фото: NewsMaker

Либеральная партия Молдовы требует выслать из страны назначенного посла россии олега озерова после его заявлений о якобы "языковом давлении" на русскоязычное население Приднестровья. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Детали

В партии назвали высказывания российского дипломата "провокационными" и "недопустимыми". Там подчеркнули, что заявления о необходимости защиты русскоязычных жителей являются вмешательством во внутренние дела Молдовы.

Заявления олега озерова, в которых изучение румынского языка — официального языка нашего государства — считается "языковым давлением", являются попыткой запугивания и прямым вмешательством во внутренние дела нашего государства. Молдова — независимое государство, а её языковой и культурный порядок определяет Конституция

— заявили в Либеральной партии.

Политическая сила также призвала лишить аккредитации других сотрудников посольства рф в Кишиневе, которые, по их словам, участвуют в "пропаганде и запугивании". Накануне озеров заявил, что Кишинев якобы оказывает давление на жителей Приднестровья, в частности через требования изучать румынский язык.

На фоне этих заявлений президент Молдовы Майя Санду раскритиковала решение кремля упростить получение российского гражданства для жителей Приднестровья. Премьер-министр Александру Мунтяну предположил, что москва может использовать новую процедуру для привлечения людей к войне против Украины, и не исключил вызов российского посла в МИД.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Кишинёв
Майя Санду
Украина
Молдова