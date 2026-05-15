Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
путин подписал указ об упрощенном гражданстве рф для жителей Приднестровья

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Диктатор упростил процедуру получения паспортов рф для совершеннолетних и детей-сирот в Приднестровье. Решение объясняют якобы защитой прав человека.

российский диктатор владимир путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства рф жителям непризнанного Приднестровья. Это следует из документа, опубликованного российской стороной, пишет УНН.

Детали

В указе говорится о возможности получения российского гражданства по упрощенной процедуре для совершеннолетних иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Приднестровье.

В документе указано, что право обратиться с заявлением о приеме в гражданство рф получают лица, которые "достигли 18-летнего возраста, являются дееспособными и постоянно проживают в Приднестровье на день вступления в силу указа".

Под действие указа попали также сироты и недееспособные лица

Отдельно в указе прописана возможность получения российского гражданства для детей-сирот, детей без родительской опеки и недееспособных лиц, проживающих в Приднестровье.

На границе с Приднестровьем усиливают оборону - Силы обороны готовятся к любым сценариям04.05.26, 13:02 • 25578 просмотров

Для этого, как сказано в документе, заявление должны подать их законные представители или руководители учреждений, под надзором которых находятся такие лица.

В тексте указа также указано, что решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина". Документ ссылается на федеральный закон рф "О гражданстве российской федерации".

Приднестровье является непризнанным образованием на территории Молдовы, где с начала 1990-х годов находятся российские войска. Кишинев неоднократно заявлял о незаконности российского военного присутствия в регионе.

Приднестровье как "суицидальный фронт" – эксперт оценил, есть ли угроза наступления на Украину04.05.26, 17:11 • 25052 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Законы
российская пропаганда
Владимир Путин
Приднестровье
Молдова