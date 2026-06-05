Палата представителей США одобрила 8 миллиардов долларов помощи Украине и новые санкции против РФ
Киев • УНН
Палата представителей США одобрила 8 миллиардов долларов военных займов для Украины. Закон также предусматривает новые санкции против Российской Федерации.
Палата представителей США поддержала законопроект о помощи Украине и введении дополнительных санкций против россии. Об этом сообщает УНН.
Детали
За документ проголосовали 226 конгрессменов - 207 представителей Демократической партии, 18 республиканцев и один независимый конгрессмен. Против выступили 195 членов Палаты представителей.
Согласно принятому закону, предусматривается предоставление США Украине военных займов на сумму до 8 миллиардов долларов, помощь в послевоенном восстановлении Украины, а также введение новых ограничений против рф.
Напомним
Накануне АР сообщало, что Палата представителей находится на пути к принятию законопроекта, который предоставит помощь Украине и введет санкции против ключевых сегментов российской экономики, несмотря на противодействие лидеров республиканцев, предупреждающих, что законопроект подорвет переговоры, направленные на достижение более сильного результата.
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