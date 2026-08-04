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Враг уничтожил складской комплекс производителя мороженого "Ласунка"

Киев • УНН

 • 6490 просмотра

В результате российской атаки полностью уничтожен складской комплекс производителя мороженого "Ласунка". Продукция, подготовленная к отправке, уничтожена огнём.

Враг уничтожил складской комплекс производителя мороженого "Ласунка"

В результате российской атаки был уничтожен складской комплекс производителя мороженого "Ласунка". Огонь полностью уничтожил продукцию, которую готовили к отправке в магазины по всей Украине. Об этом компания сообщила на своей странице в Threads, пишет УНН.

Детали

"К сожалению, вчерашний день стал тяжелым испытанием для нашей семьи "Ласунки". В результате вражеской атаки был уничтожен наш складской комплекс. Огонь полностью уничтожил продукцию, которую мы готовили для отправки в магазины по всей стране", - говорится в сообщении.

В компании извинились перед покупателями и партнерами за возможные неудобства и предупредили, что в ближайшее время их мороженого может временно не быть на полках магазинов.

Несмотря на потери, в "Ласунке" подчеркнули, что не собираются сдаваться.

"Враг может уничтожить имущество или стены, но ему никогда не уничтожить нашу стойкость и ваше доверие к нам", - отметили в компании.

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Ольга Розгон

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