Приднестровье как "суицидальный фронт" – эксперт оценил, есть ли угроза наступления на Украину

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Военный потенциал Приднестровья ограничен лишь локальными провокациями. В случае нападения Украина способна быстро ликвидировать угрозу при согласии Молдовы.

Украина укрепляет границу с Приднестровьем на фоне потенциальных рисков, однако реальные возможности российского контингента в регионе остаются ограниченными. В то же время в случае эскалации ситуация может развиваться совсем не в пользу непризнанного образования. Об этом в комментарии для УНН рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Способно ли Приднестровье атаковать Украину

Информация об усилении обороны на границе с Приднестровьем вызвала новую волну обсуждений возможных сценариев обострения. Впрочем, с военной точки зрения потенциал этого направления существенно ограничен.

Эксперт подчеркивает, что ключевым фактором являются не столько возможности, сколько политическое решение.

Все будет зависеть от того, какой приказ они получат. Но если говорить о реальных возможностях, то на территории Приднестровья нет достаточных сил и средств для масштабной операции. Они не способны создать полноценную буферную зону или вести серьезные наступательные действия 

– объясняет Коваленко.

По его словам, максимум, на что способна эта группировка, – локальные провокации.

Речь может идти о попытках зайти в приграничные села, "выгрызть" небольшие куски территории. Но это не несет никакой угрозы ни для Одессы, ни для всей Одесской области. Это тактические действия без стратегического результата 

– отмечает он.

Сценарий атаки – чем это закончится для ПМР

Даже ограниченная агрессия с этого направления будет иметь для Приднестровья критические последствия. Украина в таком случае получает полное право на ответ.

Эксперт прямо называет такой сценарий самоубийственным для непризнанного образования.

Если они пойдут на такой шаг, это будет суицидальное решение. Это фактически смертный приговор для так называемой ПМР. Потому что ответ Украины будет неизбежен, и эта история может завершиться полным уничтожением этого образования 

– говорит Коваленко.

Он подчеркивает, что даже краткосрочные успехи не изменят общего результата.

Да, они могут временно зайти в какие-то населенные пункты. Но вопрос в другом – чем это для них закончится. А закончится это очень быстро и очень плохо для них 

– добавляет эксперт.

Насколько быстро Украина может взять Приднестровье

В гипотетическом сценарии, если рассматривать исключительно военную составляющую без политических ограничений, операция против Приднестровья не выглядит сложной.

Эксперт оценивает ее как быструю и технически понятную.

Для наших войск это простая задача. И это даже не вопрос двух-трех недель – это значительно быстрее. Приднестровье имеет специфическую географию – это вытянутая территория, которую можно условно разрезать на сегменты и постепенно зачистить 

– объясняет Коваленко.

Кроме этого, Украина имеет и практический интерес в таком развитии событий.

Это создало бы для нас дополнительную зону безопасности. Мы бы полностью сняли риски с этого направления и больше не чувствовали бы угрозы с территории Приднестровья 

– отмечает он.

Ограничение – без Кишинева операция невозможна

Несмотря на военную простоту сценария, ключевым фактором остается международно-правовой аспект. Украина не может действовать самостоятельно без согласования с Молдовой.

Эксперт подчеркивает, что это принципиальный вопрос.

Мы не можем самостоятельно проводить такую операцию без согласования с официальным Кишиневом. Это возможно только в случае соответствующего запроса или согласования со стороны Молдовы 

– подчеркивает Коваленко.

В то же время он признает, что в случае агрессии ситуация меняется.

Если со стороны Приднестровья будет совершено нападение, тогда Украина получает полное право действовать без дополнительных согласований. И тогда сценарий будет развиваться совсем иначе 

– добавляет эксперт.

Выгодна ли Украине провокация

В теоретическом измерении эскалация со стороны Приднестровья могла бы даже сыграть на пользу Украине, так как развязала бы руки для действий. Впрочем, это не означает, что такой сценарий является желательным.

В определенном смысле да – это могло бы дать нам юридические основания действовать быстро и жестко. Но это уже вопрос развития событий. Мы не можем строить стратегию на том, что кто-то совершит ошибку 

– резюмирует Коваленко.

