Санду подтвердила, что Кремль может использовать паспортизацию Приднестровья для войны против Украины

Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала решение российского диктатора Владимира Путина упростить получение российского гражданства для жителей оккупированного Приднестровья. По мнению молдавского лидера, Москва может использовать паспортизацию населения для привлечения людей к войне против Украины. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Накануне Путин подписал указ, который позволяет жителям непризнанного Приднестровского региона получать российское гражданство без требования проживания в РФ или знания русского языка.

Санду отреагировала на это во время конференции по безопасности в Таллине.

Вероятно, им (россиянам - ред.) нужно больше людей, чтобы отправить их на войну в Украину – заявила президент Молдовы.

Она также отметила, что Россия продолжает давить на Молдову через вопрос реинтеграции Приднестровья – сепаратистского региона на востоке страны, где российские войска находятся еще со времен распада СССР.

По словам Санду, после начала полномасштабной войны РФ против Украины большинство жителей региона начали оформлять именно молдавское гражданство.

С начала войны в Украине большинство людей из региона получили молдавское гражданство, потому что чувствовали себя в большей безопасности, имея гражданство Республики Молдова, а не гражданство России – сказала Санду.

Молдова получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз в 2022 году, а в 2024 году официально начала переговоры о членстве.

Комментируя возможность влияния кремля на евроинтеграцию страны из-за ситуации вокруг Приднестровья, Санду подчеркнула, что решение о вступлении Молдовы в ЕС принимает исключительно Европейский Союз.

