Свитолина выиграла турнир WTA 1000 в Риме
16 мая, 14:47 • 16586 просмотра
Китай и США надеются на скорое завершение войны в Украине — Ван И
16 мая, 14:04 • 24011 просмотра
ВОЗ заявила, что хантавирус не мутировал и не стал более заразным после вспышки на круизном лайнере – СМИ
Эксклюзив
16 мая, 13:45 • 22154 просмотра
Дожди с грозами и жара до 27 градусов: какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
16 мая, 09:10 • 23739 просмотра
"Далеко не все" - Зеленский показал "дальнобойные санкции" и анонсировал их наращивание
Эксклюзив
15 мая, 19:59 • 53475 просмотра
Презентация "Оземпик" в Украине: сколько стоит, нужен ли рецепт и насколько безопасна "волшебная таблетка"
15 мая, 17:43 • 63493 просмотра
Адвокат Ермака внес за подзащитного 5 млн грн залога. В ВАКС говорят, что на счета уже поступило почти 60 млн
Эксклюзив
15 мая, 15:44 • 54009 просмотра
россия может ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, но не способна уничтожить украинские бункеры – эксперт
Эксклюзив
15 мая, 15:05 • 59637 просмотра
россия может снова использовать беларусь для атаки на Чернигов и Киев — насколько реальна угроза наступления
15 мая, 14:59 • 54218 просмотра
Трамп заявил, что говорил с Си о войне рф против Украины, и отреагировал на российский удар по Киеву
Санду подтвердила, что Кремль может использовать паспортизацию Приднестровья для войны против Украины

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Санду считает, что РФ упростила выдачу паспортов в Приднестровье для мобилизации людей на войну. Жители региона массово выбирают гражданство Молдовы.

Санду подтвердила, что Кремль может использовать паспортизацию Приднестровья для войны против Украины

Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала решение российского диктатора Владимира Путина упростить получение российского гражданства для жителей оккупированного Приднестровья. По мнению молдавского лидера, Москва может использовать паспортизацию населения для привлечения людей к войне против Украины. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Накануне Путин подписал указ, который позволяет жителям непризнанного Приднестровского региона получать российское гражданство без требования проживания в РФ или знания русского языка.

Санду отреагировала на это во время конференции по безопасности в Таллине.

Вероятно, им (россиянам - ред.) нужно больше людей, чтобы отправить их на войну в Украину

– заявила президент Молдовы.

Она также отметила, что Россия продолжает давить на Молдову через вопрос реинтеграции Приднестровья – сепаратистского региона на востоке страны, где российские войска находятся еще со времен распада СССР.

По словам Санду, после начала полномасштабной войны РФ против Украины большинство жителей региона начали оформлять именно молдавское гражданство.

В Кишиневе заявили, что вступление в ЕС зависит не от России

С начала войны в Украине большинство людей из региона получили молдавское гражданство, потому что чувствовали себя в большей безопасности, имея гражданство Республики Молдова, а не гражданство России

– сказала Санду.

Молдова получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз в 2022 году, а в 2024 году официально начала переговоры о членстве.

Комментируя возможность влияния кремля на евроинтеграцию страны из-за ситуации вокруг Приднестровья, Санду подчеркнула, что решение о вступлении Молдовы в ЕС принимает исключительно Европейский Союз.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Майя Санду
Европейский Союз
Таллинн
Украина
Молдова