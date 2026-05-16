рф нужно думать о своих НПЗ, а не о гражданах других государств: Зеленский отреагировал на шаги путина по Приднестровью

россии нужно больше думать о своих НПЗ и о своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и земле других народов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя новый шаг россии в отношении Приднестровья, а также добавил - ожидает предложения от украинских спецслужб и разведки по формату реагирования, передает УНН.

Накануне был новый шаг россии в отношении Приднестровья: россияне упростили возможность получения гражданства для выходцев из этого региона Молдовы. Шаг специфический и означает не только то, что россия таким образом ищет себе новых солдат, так как гражданство означает воинскую обязанность. Это и обозначение россией территории Приднестровья как якобы своей - сказал Зеленский.

Президент добавил, что в москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс.

На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать. Тем более что российский военный контингент и расположение спецслужб в Приднестровье – это для нас также вызов. Мы заинтересованы в стабильной, сильной Молдове - добавил Зеленский.

Глава государства поручил МИД Украины соответственно контактировать с Молдовой относительно совместной оценки и совместных действий. Он также ожидает предложения от украинских спецслужб, от нашей разведки по формату реагирования.

российский диктатор владимир путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства рф жителям непризнанного Приднестровья.