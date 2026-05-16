рф нужно думать о своих НПЗ, а не о гражданах других государств: Зеленский отреагировал на шаги путина по Приднестровью

$43.9651.44
ukenru
14:47 • 7876 просмотра
Китай и США надеются на скорое завершение войны в Украине — Ван И
14:04 • 17646 просмотра
ВОЗ заявила, что хантавирус не мутировал и не стал более заразным после вспышки на круизном лайнере – СМИ
Эксклюзив
13:45 • 16218 просмотра
Дожди с грозами и жара до 27 градусов: какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
16 мая, 09:10 • 18268 просмотра
"Далеко не все" - Зеленский показал "дальнобойные санкции" и анонсировал их наращиваниеVideo
Эксклюзив
15 мая, 19:59 • 50019 просмотра
Презентация "Оземпик" в Украине: сколько стоит, нужен ли рецепт и насколько безопасна "волшебная таблетка"Photo
15 мая, 17:43 • 61331 просмотра
Адвокат Ермака внес за подзащитного 5 млн грн залога. В ВАКС говорят, что на счета уже поступило почти 60 млн
Эксклюзив
15 мая, 15:44 • 53497 просмотра
россия может ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, но не способна уничтожить украинские бункеры – эксперт
Эксклюзив
15 мая, 15:05 • 59267 просмотра
россия может снова использовать беларусь для атаки на Чернигов и Киев — насколько реальна угроза наступления
15 мая, 14:59 • 53525 просмотра
Трамп заявил, что говорил с Си о войне рф против Украины, и отреагировал на российский удар по Киеву
15 мая, 13:47 • 32280 просмотра
ОП и госдача Президента Украины - в ГУР узнали, по каким "центрам принятия решений" хочет бить рфPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
0м/с
41%
744мм
Популярные новости
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 17065 просмотра
рф впервые после падения режима Асада возобновила военные поставки в Сирию - OSINT-анализPhoto16 мая, 08:55 • 4996 просмотра
"На щите" - в Украину вернули тела 528 павших16 мая, 09:19 • 7286 просмотра
В Аргентине, несмотря на исторически высокое потребление красного мяса, массово отказываются от говядины16 мая, 10:20 • 4328 просмотра
"Громкие обещания, слабые результаты" - Politico о поездке Трампа в Китай16 мая, 12:38 • 13187 просмотра
публикации
Презентация "Оземпик" в Украине: сколько стоит, нужен ли рецепт и насколько безопасна "волшебная таблетка"Photo
Эксклюзив
15 мая, 19:59 • 50030 просмотра
История пиццы: как простое блюдо стало кулинарным символом ИталииPhoto15 мая, 14:05 • 39424 просмотра
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году15 мая, 13:25 • 58795 просмотра
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo15 мая, 13:12 • 49366 просмотра
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?15 мая, 10:07 • 61397 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Эмманюэль Макрон
Пеп Гвардиола
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Испания
Китай
Реклама
УНН Lite
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 17164 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 19477 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 47661 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 49680 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 73145 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
BFM TV
Дипломатка
Financial Times

рф нужно думать о своих НПЗ, а не о гражданах других государств: Зеленский отреагировал на шаги путина по Приднестровью

Киев • УНН

 • 1812 просмотра

Зеленский поручил разведке подготовить ответ на упрощение выдачи паспортов рф в Приднестровье. Он призвал москву заботиться о собственных НПЗ и нефти.

рф нужно думать о своих НПЗ, а не о гражданах других государств: Зеленский отреагировал на шаги путина по Приднестровью

россии нужно больше думать о своих НПЗ и о своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и земле других народов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя новый шаг россии в отношении Приднестровья, а также добавил - ожидает предложения от украинских спецслужб и разведки по формату реагирования, передает УНН.

Накануне был новый шаг россии в отношении Приднестровья: россияне упростили возможность получения гражданства для выходцев из этого региона Молдовы. Шаг специфический и означает не только то, что россия таким образом ищет себе новых солдат, так как гражданство означает воинскую обязанность. Это и обозначение россией территории Приднестровья как якобы своей 

- сказал Зеленский.

Президент добавил, что в москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс.

На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать. Тем более что российский военный контингент и расположение спецслужб в Приднестровье – это для нас также вызов. Мы заинтересованы в стабильной, сильной Молдове 

- добавил Зеленский.

Глава государства поручил МИД Украины соответственно контактировать с Молдовой относительно совместной оценки и совместных действий. Он также ожидает предложения от украинских спецслужб, от нашей разведки по формату реагирования.

россии нужно больше думать о своих НПЗ и о своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и земле других народов 

- резюмировал Зеленский.

Напомним

российский диктатор владимир путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства рф жителям непризнанного Приднестровья.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Приднестровье
Владимир Зеленский
Украина
Молдова