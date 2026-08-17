Этим летом на водоёмах Украины уже погибли 65 детей — полиция

С начала летнего сезона на водоёмах Украины погибли 65 детей. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передаёт УНН.

С начала летнего сезона на водоёмах Украины погибли 65 детей. Среди основных причин трагедий: купание в запрещённых или неприспособленных местах, отсутствие присмотра взрослых и пренебрежение погодными условиями - говорится в сообщении.

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Как в Нацполиции дали советы родителям:

не разрешайте детям купаться в запрещённых и неприспособленных местах;

не заходите в воду во время шторма, сильного ветра или высоких волн;

выбирайте только официально открытые пляжи, где обеспечены безопасные условия;

не оставляйте детей без присмотра возле водоёмов - даже на короткое время.

В условиях военного положения часть пляжей, в частности на Черноморском побережье, закрыта из-за минной опасности и отсутствия укрытий. Игнорирование таких запретов может стоить ребёнку жизни - добавили в Нацполиции.

Напомним

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