Этим летом на водоёмах Украины уже погибли 65 детей — полиция

$44.710.0151.710.15
ukenru
Эксклюзив
16:23 • 480 просмотра
Россия с начала войны уничтожила 14 стадионов в УкраинеPhotoVideo
15:24 • 10395 просмотра
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет
Эксклюзив
13:18 • 14649 просмотра
ДТП в Киеве устроили «смотрящий» за Лукьяновским СИЗО Островский и директор департамента развития футбола УАФ ГороднюкVideo
12:51 • 14307 просмотра
Катастрофа Су-24М на Хмельниччине: специалисты расшифровали бортовой самописец, причиной повреждения самолёта могла стать птица
12:21 • 21756 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие
Эксклюзив
11:06 • 27235 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
17 августа, 09:35 • 18466 просмотра
Два цеха уничтожены, четыре повреждены - Генштаб подтвердил результаты поражения на комбинате российского ВПКPhoto
Эксклюзив
17 августа, 09:18 • 16459 просмотра
Как подготовить ребёнка к школе: психолог назвала навыки, более важные, чем чтение и счёт
17 августа, 08:45 • 16010 просмотра
Выпало более 800 мм дождя: Южную Корею накрыли смертоносные наводнения и оползниPhotoVideo
17 августа, 06:18 • 21744 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: повреждено иностранное судно, 4 пострадавших
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1м/с
36%
742мм
Популярные новости
В храме в Индии произошла давка, есть погибшиеVideo17 августа, 06:28 • 10629 просмотра
Иран занялся тайным планом по эскалации войны - WSJ17 августа, 06:41 • 9234 просмотра
Сеул ответил на решение Трампа сократить военные учения17 августа, 07:39 • 11481 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 25752 просмотра
Сколько уклонистов разыскивают по обращениям ТЦК - в Нацполиции назвали цифры17 августа, 09:28 • 4134 просмотра
публикации
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет15:24 • 10378 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие12:21 • 21737 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
11:06 • 27223 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 73769 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 71938 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Владимир Зеленский
Музыкант
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Испания
Иран
Одесская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 26020 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 37470 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 36411 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 65649 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 102472 просмотра
Актуальное
«Калибр» (семейство ракет)
Бильд
Сухой Су-24
Фокс Ньюс
Социальная сеть

Этим летом на водоёмах Украины уже погибли 65 детей — полиция

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Национальная полиция сообщает о 65 погибших детях на водоёмах с начала лета. Основные причины: купание в запрещённых местах и отсутствие присмотра взрослых.

Этим летом на водоёмах Украины уже погибли 65 детей — полиция

С начала летнего сезона на водоёмах Украины погибли 65 детей. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передаёт УНН

С начала летнего сезона на водоёмах Украины погибли 65 детей. Среди основных причин трагедий: купание в запрещённых или неприспособленных местах, отсутствие присмотра взрослых и пренебрежение погодными условиями 

- говорится в сообщении. 

Под Киевом 13-летняя девочка утонула в искусственном водоеме, пытаясь достать мяч27.07.26, 15:25 • 5486 просмотров

Как в Нацполиции дали советы родителям: 

  • не разрешайте детям купаться в запрещённых и неприспособленных местах;
    • не заходите в воду во время шторма, сильного ветра или высоких волн;
      • выбирайте только официально открытые пляжи, где обеспечены безопасные условия;
        • не оставляйте детей без присмотра возле водоёмов - даже на короткое время.

          В условиях военного положения часть пляжей, в частности на Черноморском побережье, закрыта из-за минной опасности и отсутствия укрытий. Игнорирование таких запретов может стоить ребёнку жизни 

          - добавили в Нацполиции. 

          Напомним 

          Украинские пограничники спасли венгерского подростка на Тисе, которого сильное течение отнесло к украинскому берегу. 

          В Харьковской области трое детей упали в воду, утонула 11-летняя девочка21.07.26, 18:36 • 5521 просмотр

          Павел Башинский

          ОбществоКриминал и ЧП