Этим летом на водоёмах Украины уже погибли 65 детей — полиция
Киев • УНН
Национальная полиция сообщает о 65 погибших детях на водоёмах с начала лета. Основные причины: купание в запрещённых местах и отсутствие присмотра взрослых.
С начала летнего сезона на водоёмах Украины погибли 65 детей. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передаёт УНН.
С начала летнего сезона на водоёмах Украины погибли 65 детей. Среди основных причин трагедий: купание в запрещённых или неприспособленных местах, отсутствие присмотра взрослых и пренебрежение погодными условиями
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Как в Нацполиции дали советы родителям:
- не разрешайте детям купаться в запрещённых и неприспособленных местах;
- не заходите в воду во время шторма, сильного ветра или высоких волн;
- выбирайте только официально открытые пляжи, где обеспечены безопасные условия;
- не оставляйте детей без присмотра возле водоёмов - даже на короткое время.
В условиях военного положения часть пляжей, в частности на Черноморском побережье, закрыта из-за минной опасности и отсутствия укрытий. Игнорирование таких запретов может стоить ребёнку жизни
Напомним
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