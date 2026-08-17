Цього літа на водоймах України загинуло вже 65 дітей - поліція

Від початку літнього сезону на водоймах України загинули 65 дітей. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Від початку літнього сезону на водоймах України загинули 65 дітей. Серед основних причин трагедій: купання у заборонених або непристосованих місцях, відсутність нагляду дорослих та нехтування погодними умовами - йдеться у повідомленні.

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Як Нацполіції надали поради батькам:

не дозволяйте дітям купатися у заборонених та непристосованих місцях;

не заходьте у воду під час шторму, сильного вітру чи високих хвиль;

обирайте лише офіційно відкриті пляжі, де забезпечено безпечні умови;

не залишайте дітей без нагляду біля водойм - навіть на короткий час.

В умовах воєнного стану частина пляжів, зокрема на Чорноморському узбережжі, закрита через мінну небезпеку та відсутність укриттів. Ігнорування таких заборон може коштувати дитині життя - додали у Нацполіції.

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