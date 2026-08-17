Цього літа на водоймах України загинуло вже 65 дітей - поліція

$44.710.0151.710.15
ukenru
16:29 • 618 перегляди
Найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації на дорогах, готується посилення відповідальності для водіїв - Зеленський
Ексклюзив
16:23 • 1396 перегляди
росія з початку війни знищила 14 стадіонів в УкраїніPhotoVideo
15:24 • 10899 перегляди
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає
Ексклюзив
13:18 • 14833 перегляди
ДТП у Києві влаштували “смотрящій” за Лук'янівським СІЗО Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ ГороднюкVideo
12:51 • 14467 перегляди
Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: фахівці розшифрували бортовий реєстратор, причиною пошкодження літака міг стати птах
12:21 • 22036 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя
Ексклюзив
11:06 • 27416 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
17 серпня, 09:35 • 18507 перегляди
Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПКPhoto
Ексклюзив
17 серпня, 09:18 • 16490 перегляди
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок
17 серпня, 08:45 • 16032 перегляди
Випало понад 800 мм дощу: Південну Корею накрили смертоносні повені та зсувиPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1м/с
36%
742мм
Популярнi новини
Іран зайнявся таємним планом щодо ескалації війни - WSJ17 серпня, 06:41 • 9874 перегляди
Сеул відповів на рішення Трампа скоротити військові навчання17 серпня, 07:39 • 11807 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 26252 перегляди
Скільки ухилянтів розшукують за зверненнями ТЦК - у Нацполіції назвали цифри17 серпня, 09:28 • 4720 перегляди
Сили оборони уразили базу дронів та станцію "Оріон" окупантів у Криму - Генштаб10:53 • 3866 перегляди
Публікації
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає15:24 • 10900 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя12:21 • 22036 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
11:06 • 27416 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 73931 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 72060 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Музикант
Дмитро Говсєєв
Актуальні місця
Україна
Іспанія
Іран
Одеська область
Одеса
Реклама
УНН Lite
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 26272 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 37559 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 36499 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 65740 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 102562 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
Bild
Су-24
Fox News
Соціальна мережа

Цього літа на водоймах України загинуло вже 65 дітей - поліція

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Національна поліція повідомляє про 65 загиблих дітей на водоймах з початку літа. Основні причини: купання у заборонених місцях та відсутність нагляду дорослих.

Цього літа на водоймах України загинуло вже 65 дітей - поліція

Від початку літнього сезону на водоймах України загинули 65 дітей. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН

Від початку літнього сезону на водоймах України загинули 65 дітей. Серед основних причин трагедій: купання у заборонених або непристосованих місцях, відсутність нагляду дорослих та нехтування погодними умовами 

- йдеться у повідомленні. 

Під Києвом 13-річна дівчинка потонула у штучній водоймі, намагаючись дістати м'яч27.07.26, 15:25 • 5486 переглядiв

Як Нацполіції надали поради батькам: 

  • не дозволяйте дітям купатися у заборонених та непристосованих місцях;
    • не заходьте у воду під час шторму, сильного вітру чи високих хвиль;
      • обирайте лише офіційно відкриті пляжі, де забезпечено безпечні умови;
        • не залишайте дітей без нагляду біля водойм - навіть на короткий час.

          В умовах воєнного стану частина пляжів, зокрема на Чорноморському узбережжі, закрита через мінну небезпеку та відсутність укриттів. Ігнорування таких заборон може коштувати дитині життя 

          - додали у Нацполіції. 

          Нагадаємо 

          Українські прикордонники врятували угорського підлітка на Тисі, якого віднесла до українського берега сильна течія. 

          На Харківщині троє дітей впали у воду, потонула 11-річна дівчинка21.07.26, 18:36 • 5521 перегляд

          Павло Башинський

          СуспільствоКримінал