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В Харьковской области трое детей упали в воду, утонула 11-летняя девочка

Киев • УНН

 • 1750 просмотра

В Харьковской области трое детей упали в воду, один подросток спас одну девочку. 11-летнего ребенка достали из водоема без признаков жизни, полиция начала расследование.

В Харьковской области трое детей упали в воду, утонула 11-летняя девочка

В Харьковской области несколько детей упали в воду, одну девочку спасли, а другой - 11-летней - помочь не успели. Правоохранители начали расследование, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

Предварительно установлено, что ребенок вместе с двумя друзьями находился возле реки. По данным следствия, дети упали в воду и начали тонуть. Один из подростков смог спасти одну из девочек, однако помочь 11-летней девочке не успел.

Через некоторое время неравнодушные граждане по просьбе детей достали ребенка из водоема без признаков жизни и сообщили о происшествии в полицию.

На месте работали полицейские, которые провели первоочередные следственные действия, задокументировали обстоятельства происшествия и обеспечили проведение необходимых процессуальных мероприятий.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Досудебное расследование продолжается.

Одиннадцатилетняя девочка утонула в реке Ингул на Николаевщине09.07.25, 15:42 • 1520 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП